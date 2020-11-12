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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 pilot kadrosunu açıklamaya yaklaşıyor

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Haas, 2021 pilot kadrosunu açıklamaya yaklaşıyor
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, 2021 pilot kadrosu ile ilgili görüşmelerde sona yaklaştıklarını ancak henüz resmi bir açıklama yapmak için erken olduğunu söyledi.

Haas, 2020'nin ardından Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile yollarını ayıracak.

İstanbul Park'taki muhabirlere konuşan Haas F1 patronu Gunther Steiner, 2021 için yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini doğruladı, ancak detay vermedi.

Steiner, "Elbette görüşmelerde ilerleme kaydedildi, ancak henüz açıklamaya hazır değiliz."

"Takımlarda çok fazla boş yer kalmadı ve her zaman kendi açımızdan acele etmediğimizi söyledim. Her şey yolunda gidiyor ve her şey yerine oturduğunda bir açıklama yapacağız." dedi.

Hem Grosjean hem de Magnussen'in kalan yarışlarda nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyor. Ancak ikisi de artık geleceklerine konsantre olabilirler.

Steiner bu durumu şöyle yorumladı: "Artık kendi gelecekleriyle daha fazla ilgilenmeleri şaşırtıcı değil, ancak iyi sonuçlar almaları onların çıkarına olur."

"Ekipten ayrılırsanız ve takımı umursamamaya başlarsanız, pazarlık yaptığınız kişiler üzerinde olumlu bir izlenim bırakamazsınız."

"Pilotlar her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çabalamalılar. Elbette kararımız onları mutlu etmedi, ancak bu onların işlerini olumsuz etkilemiyor."

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Editör Kemal Şengül

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