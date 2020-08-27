Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"

Amerikalı ekip, bu yılın ardından Formula 1'de devam edeceğini açıkladı ve artık yeni sezonda yarışacağı sürücü kadrosuna odaklanabilir.

Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, 2017'nin başından beri birlikte yarışıyorlar ve ikisi de birbirleriyle zaman zaman sorun yaşasa bile iyi anlaşıyorlar. Ancak Steiner, farklı şeyler yapmayı göz ardı etmiyor.

Steiner, çaylak sürücülere bile baktıklarını belirtti.

Steiner, Belçika Grand Prix'sinden önce, "Her şeye bakıyoruz."

"Tüm sürücülere bakıyoruz ve henüz karar vermedik. Başımdan savmaya çalışmıyorum. Concorde [Anlaşmasını] henüz yeni imzaladık ve henüz Gene [Haas takım sahibi] ile sürücüler hakkında konuşmadık."

"Sürücülerle ilgili görüşlerini merak ediyorum ve yakın zamanda bunu öğreneceğiz. Bir yarışa gelir gelmez oturup bunu tartışacağız."

"Ama şu anda, sahip olduğumuz sürücüleri tutmaktan, iki çaylağı takıma getirmek de dahil olmak üzere her şey masanın üzerinde."

"Yani eğer siz de koltuk istiyorsanız, bunun için başvuru yapabilirsiniz! An itibariyle her şey mümkün." dedi.