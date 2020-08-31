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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 için Ferrari'nin genç sürücülerine ilgi gösteriyor!

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Haas, 2021 için Ferrari'nin genç sürücülerine ilgi gösteriyor!
Ekleyen:
, Editör

Haas Formula 1 takım patronu Gunther Steiner, 2021 için Ferrari'nin genç sürücülerine ilgi gösterdiklerini söyledi.

Şu anda en iyi yetenek havuzunun Ferrari'de olduğu düşünülüyor. Bu yıl Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Robert Shwartzman, F2'de ilk sırada yer alıyor. Callum Ilott ve Mick Schumacher de yine şampiyonayı ilk dört içerisinde götürüyorlar.

Bu isimlerden en az birinin gelecek yıl F1'de olmasına kesin gözüyle bakılırken, bu ismin Mick Schumacher olması bekleniyor.

Fakat Shwartzman veya Ilott gibi bir isim şampiyon olursa, bu isimlerin de F1'e girmesi gerekebilir. Böyle bir durumda Alfa Romeo dışında ikinci bir takıma daha ihtiyaç duyulabilir. Bu takım da Haas olabilir.

Danimarkalı Ekstra Bladet'e konuşan Haas F1 patronu Steiner, Ferrari'nin genç sürücülerine olan ilgilerini doğruladı.

Ferrari'nin genç sürücülerinin kendilerine ilginç görünüp görünmediği sorulduğunda Steiner, Ekstra Bladet'e şöyle dedi: "Buna 'evet' derim."

"Dediğiniz gibi, Formula 2'de pek çok ilginç yeteneklere sahipler. Ama bedava motor hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Belki de bu konuyu görüşmek için sizi göndermeliyim!"

“Eğer genç bir sürücü getirmek istiyorsak, şu anda yetenek havuzlarının oldukça iyi olduğu görülebiliyor. Birkaç tane daha var, ancak diğer motor üreticileriyle anlaşmaları var, bu yüzden ilgimiz daha az."

"Fabrika ekipleri gerçekten iyi olan gençleri tutacaklardır çünkü onlara yatırım yaptılar. Eğer bir çaylak istiyorsak, en iyi seçenek Ferrari Akademisi'nden bir sürücü almak olacak." yanıtını verdi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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