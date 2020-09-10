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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 için 10'a yakın sürücüyle görüşüyor

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Haas, 2021 için 10'a yakın sürücüyle görüşüyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Haas Formula 1 şefi Gunther Steiner, 2021 sezonu için Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de dahil olmak üzere 10'a yakın isimle görüşlerini belirtti.

Mevcut Haas F1 pilotları Grosjean ve Magnussen, 2020 sezonunun ardından serbest kalacaklar ve henüz yeni bir anlaşma imzalamadılar. Hatta yeni kontrat görüşmeleri dahi yapmadılar.

Haas, geçtiğimiz ay tamamlanan Concorde Anlaşması'nı imzalayarak 2021'den itibaren seride kalacağını açıkladı ve yavaş yavaş sürücü kararına odaklanıyor.

Takım patronu Steiner daha önce Haas'ın yeni pilotlarıyla çok yıllık anlaşmalar yapmaya istekli olduğunu ve devamlılığın, 2022'deki kural değişikliğinde kendileri için çok önemli olacağını söylüyordu.

Racing Point pilotu Sergio Perez, Çarşamba günü takımdan ayrılacağını duyurduktan sonra, sürücü pazarına en son eklenen sürücü haline geldi. Haas için de çekici bir isim olabilir. 

Motorsport.com'a konuşan Steiner, Perez'i takıma getirme olasılığı hakkındaki soruya, "Herkesle konuşuyoruz ve ne yapmak istediğimize bakacağız ve sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz."

"Zaten şu anda çok fazla boş koltuk olduğunu sanmıyorum, bu yüzden bu durum benim lehime."

"Piyasada bulunan herkes düşünülür. Her şeyi masaya yatırılır ve sonra ne istediğimize karar veririz."

"Ne yapmak istiyoruz? Sahip olduğumuz sürücüleri elimizde tutmak istiyor muyuz? Deneyimli sürücüler istiyor muyuz? Genç sürücülerle yarışmak istiyor muyuz? İkisinin bir karışımını mı istiyoruz? Açıkçası her şey masada." yanıtını verdi.

Steiner, daha önce Perez ile görüştüğünü ve Meksikalı pilotla "iyi bir ilişkisi" olduğunu söyledi.

Steiner, "Ona çok saygı duyuyorum, neler yaptığını biliyorsunuz. Daha önce Sebastian [Vettel] için de her zaman söylendiği gibi, onu kaybedersek yazık olur. Aynı şey Nico Hulkenberg'in  burada olmaması için de geçerli."

"Hepsi iyi insanlar ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Orada pek çok seçenek var." dedi.

Haas'ın 2021  listesinde kaç sürücü olduğu sorulduğunda Steiner, "10'a yakın sürücü var."

"Şu anda etrafta harika sürücüler var. Bu yüzden son derece sakin olduğumu görüyorsunuz. Çünkü sadece 20 koltuk var ve işi yapabilecek 10 potansiyel sürücü var, ki bu iyi bir şey. Bunlardan ikisine zaten sahibiz." yanıtını verdi.

 

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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