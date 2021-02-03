Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Haas, pandemi nedeniyle 2020 aracının gelişimini erkenden durdurmuş ve yıl boyunca hiçbir güncelleme yapmamıştı.

Takım sadece yedek parça üretti ve bazı pistlere düşük ya da yüksek yere basma gücü paketi getirdi. Bunun dışında da hiçbir parça geliştirilmedi.

2021'de aracın taban kısmında çeşitli değişiklikler olacak. Bu yüzden de Haas'ın yeni araca yatırım yapması gerekiyordu ama takım hiçbir gelişim haklarını kullanmadı.

2022 yılındaki yeni kuralların büyük önem taşıması, takımı geçen yılla benzer bir strateji izlemeye itiyor gibi görünüyor.

Alman Auto Motor und Sports'un özel haberine göre Haas, 2021 aracını da güncellemeyi planlamıyor. Bu, takımın yıl boyunca sezona başladığı aracı kullanacağı anlamına geliyor.

Takım, zaten geride kalacağını bildiği için doğrudan 2022 aracına yatırım yapmayı planlıyor.

Amerikalı ekip, eğer 2021 aracında temel bir sorun keşfedilirse, geçen yılki gibi felaket bir sezon geçirmemek amacıyla 2021 aracını geliştirmeye devam edecek.

Eğer herhangi bir sorun bulunamazsa o zaman 2021 aracı üzerinde herhangi bir çalışma yapılmayacak.

Haas geçen yılı Williams'ın önünde dokuzuncu sırada tamamlamıştı.