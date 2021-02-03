Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

paylaşım
yorumlar
Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
Ekleyen:
, Editör

Haas, 2021 sezonu boyunca aracına güncelleme getirmeyecek ve tamamen 2022'ye konsantre olacak.

Haas, pandemi nedeniyle 2020 aracının gelişimini erkenden durdurmuş ve yıl boyunca hiçbir güncelleme yapmamıştı.

Takım sadece yedek parça üretti ve bazı pistlere düşük ya da yüksek yere basma gücü paketi getirdi. Bunun dışında da hiçbir parça geliştirilmedi.

2021'de aracın taban kısmında çeşitli değişiklikler olacak. Bu yüzden de Haas'ın yeni araca yatırım yapması gerekiyordu ama takım hiçbir gelişim haklarını kullanmadı.

2022 yılındaki yeni kuralların büyük önem taşıması, takımı geçen yılla benzer bir strateji izlemeye itiyor gibi görünüyor.

Alman Auto Motor und Sports'un özel haberine göre Haas, 2021 aracını da güncellemeyi planlamıyor. Bu, takımın yıl boyunca sezona başladığı aracı kullanacağı anlamına geliyor.

Takım, zaten geride kalacağını bildiği için doğrudan 2022 aracına yatırım yapmayı planlıyor.

Amerikalı ekip, eğer 2021 aracında temel bir sorun keşfedilirse, geçen yılki gibi felaket bir sezon geçirmemek amacıyla 2021 aracını geliştirmeye devam edecek.

Eğer herhangi bir sorun bulunamazsa o zaman 2021 aracı üzerinde herhangi bir çalışma yapılmayacak.

Haas geçen yılı Williams'ın önünde dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

 

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

Önceki haber

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

Sonraki haber

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

1g
2
Formula 1

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

20 dk
3
Formula 1

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

3s
4
Formula 1

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

1s
5
Formula 1

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

11s
Son Haberler
Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
F1

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

8dk
Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
F1

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

20dk
Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
F1

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

1s
Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
F1

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

1s
"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"
F1

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

3s
Son Videolar
Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!
F3 / Son dakika

F3 Asya Yas Marina: Cem ilk test seansında yedinci oldu!

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes ve Hamilton arasında 'her şey sakin' bir durumda"

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

Son Haberler

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren fabrikasına ilk ziyaretini yaptı

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, 2021 aracına güncelleme getirmeyecek

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Brivio için 'deneyimsizlik' bir sorun teşkil etmeyecektir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.