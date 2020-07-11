Haas, 2020'de şampiyona sekizinciliği hedefliyor

2018'de etkileyici bir beşincilik elde eden Haas, geçen yılki şampiyonada dokuzuncu olmuştu.

Takım, bu sorunları çözdüğünden ve 2020 için iyi bir adım attığından emin olsa da, geçen hafta sonu Avusturya'da orta grubun arkasında yer almıştı.

Magnussen ve Grosjean sıralama turlarında sadece Alfa Romeo ve Williams araçlarını geride bıraktı ve her ikisi de fren sorunları nedeniyle yarış dışı kaldı.

McLaren, Racing Point ve Renault, ilk yarışta iyi bir performans göstererek puan aldılar. Ayrıca Alfa Romeo da puan aldı.

Haas patronu Gunther Steiner, Haas'ın bu yıl şampiyonada kaçıncı olabileceği konusunda son derece dürüsttü

"Sekizincilik. Sekizincilikten daha iyi olan her şey. Elbette çalışacağız. Bazı pistlerde farklı olacak ve uzun düzlükler ya da pek çok DRS bölgesi olmayan yerler bizim için daha iyi olacak."

"Şu anda, yedincilik veya sekizincilik, hedefleyebileceğimiz en fazla şey bu."

Haas'ın sahibi Gene Haas, takımın geçmişte F1'de rekabet etme arzusunu ortaya koydu ancak henüz yıl sonundan sonra ne yapacakları belli değil.

Steiner, Haas'ın takımının bu yılki şampiyonayı yedinci bitirdiğini görmekten memnun olacağını söyledi ve Red Bull Ring'deki ilk yarıştan alınabilecek olumlu şeyler olduğunu söyledi.

Steiner, "Geçen pazar günü için olumlu şeylerden bir tanesi, kendimizi yarışabilecek bir pozisyona sokmamızdı."

"Kevin, etrafındaki araçlarla yarışmak için iyi bir pozisyondaydı, ki bu da geçen yıla kıyasla iyi bir gelişme oldu."

"Bu bizim zayıf noktamızdı. Ama bu yıl da sıralama turları konusunda biraz daha fazla mücadele ettik." dedi.

Haas, Grosjean ve Magnussen'in geçen Pazar günü karşılaştığı fren soğutma sorunlarını azaltmak için, için bu hafta sonu yeni bir aerodinamik paket deneyeceklerini doğruladı.

Steiner, "Daha iyi soğutan bir paketimiz var, ama aerodinamik anlamda kayıplar olacak. Yine de bunu kullanacağız."

"Ne kadar kendime güveniyorum? Şu anda mümkün olduğunca fazla. Hafta boyunca anlamaya, CFD testi yapmaya, güven yakalamaya ve çok fazla iş yapmaya çalışıyoruz ve bunu yapmayı sürdürüyoruz. Şu anda bundan biraz yere basma gücü kaybı ile kurtulmaya çalışıyoruz."

"Sanırım problemin üstesinden gelebiliriz. Şu anda aerodinamik olarak performans kaybedeceğiz ama daha iyi soğutmamız gerekiyor."