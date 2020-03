Haas, 2020'de kötü bir sezon geçirmesi halinde F1'den ayrılacak!

Amerikalı Gene Haas, daha önce pek çok kez Formula 1'deki takımının sadece rekabetçi olabilmesi halinde Formula 1'e yatırım yapmaya devam edeceklerini söylemiş ve 2021 kurallarının maliyetlerinin küçük takımlar için oldukça endişe verici olduğunu belirtmişti.

F1'in yeni bir döneme girdiğini ve maliyetlerin arttığını söyleyen Haas, bu sezonun da geçen yılki gibi geçmesi halinde sporda kalmayacaklarını söyledi.

Pazar günü Fontana'daki NASCAR yarışında Motorsport.com'a konuşan Haas, rekabet seviyelerinin Formula 1'de kalmak için iyi bir seviyede olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Geleceğe dair düşünceleri sorulan Haas, “Biraz bu sezonun nasıl başladığını görmek için beklemedeyim. Eğer kötü bir yıl daha olursa, o zaman burada kalmamız mantıklı olmayacak."

"Zaten beş yıldır yarışıyoruz. Bu, bizim için gerçek bir testti ve şimdi işlerin nasıl gittiğini göreceğiz, sonra durumu değerlendireceğiz ve nihayetinde daha öteye gidip gitmeyeceğimize karar vereceğiz."

"Geri dönmeyeceğiz demiyorum. Sadece değerlendirilmesi gerekiyor. Beş yıl daha yarışmayı kabul etmek, son derece büyük bir taahhüt olacak." yanıtını verdi.

Haas, 2016'da başlattıkları F1 projesinin şirket için iyi olduğunu söyledi ancak 2021 kurallarının etkisinin endişe verici olacağını söyledi.

"Formula 1 bize birazcık yardımcı oldu. Bu bize Avrupa pazarında ve ayrıca Asya pazarlarında bir çok şey getirdi."

"Yarışlara çok sayıda müşteri getirdik. Her şey yolunda gitti. Ancak 2021'de gelen yeni kurallarla birlikte, asıl soru bunların bize ne kadara mal olacağı olacak."

"Formula 1'de çok fazla değişiklik yaşanıyor ve kendinize 'tüm bu değişiklikleri uygulamak için harcadığımız paraya değecek mi?' diye sormalısınız. Herkesin bu değişikliklerin iyi olduğunu düşündüğünü biliyorum, ama çok pahalılar."

"Burada [NASCAR'da] olanlara benzer. Gen 7, (NASCAR) 'ın geçmişte yaptıklarından tamamen farklı. Adeta başka bir şey gibi, aracın birçok yönünü değiştirdiler. Bu, takımlar için zor bir şey."

"Uyguladıkları bu değişiklikleri bence son derece iyi bir niyetle yapıyorlar, ancak denklemin diğer tarafındaysanız ve bunları yapmaya çalışıyorsanız, ekonomik olarak son derece zor oluyor."

F1'de bir bütçe sınırının gelmesine rağmen Haas, kendi masraflarında azalma olacağını düşünmüyor.

Sporun getirilerinin, yaptıkları yatırıma değip değmediği sorulduğunda, Haas şunları söyledi: "Kesinlikle finansal olarak buna değmez. Bunu size açık şekilde söyleyebilirim."

"İş modeli küçük takımları desteklemiyor. Herkes paranın nasıl dağıldığını biliyor; yüzde 70'i ilk üç takıma, yüzde 30'u diğer yedi takıma gidiyor. Bu hiç de iyi bir ekonomik model değil."

"En azından bizim durumumuzdaki bir takım, Formula 1'de bir takım çalıştırmak için harcadığı paranın sadece üçte biri kadar ödeme alıyor. Yani, bir iş modeli anlamında o kadar iyi değil."

"Açıkçası, her takımın neden bunu yaptıkları konusunda farklı bir düşüncesi var. Bazıları birincil sponsorluk olarak görüyor. Mesela Ferrari, 60 yıldır bunu yapıyor."

"Ama 175 milyon dolarlık bütçe sınırına ulaşmak için yeterince para kazanıyorlar. Diğer pek çok takım bunun sadece dörtte biriyle çalışıyor. Peki böylesine eşitsizliğe sahip bir yarış takımını nasıl yönetebilirsiniz ki?"

Haas, takımın kış testlerindeki performansını da yorumladı.

"Aracımız kesinlikle en hızlısı değildi. Orta gruptaydık. Birkaç yıl önce beş saniyelik fark vardı. Bu yıl herkesin iki saniye içinde olduğunu hatta daha yakın olduğunu görüyoruz."

"Tek iyi haber Ferrari'den çok daha yavaş olmadığımızdı ancak onlar da her gün zaman tablosunu en üstünde değildi."

"Bu, büyük bir mücadele. Gerçekten zor bir spor ve çok pahalı. Zaman alıyor ve takımlara rekabet konusunda büyük bir baskı yapıyor."

"İlk dört veya beşte yer almayan takımlar için gerçekten faydalı değil."

Romain Grosjean, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team at the unveiling of the Haas VF-20

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images