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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2020 sezonu bitmeden 2021 pilotlarını açıklayacak

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Haas, 2020 sezonu bitmeden 2021 pilotlarını açıklayacak
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Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, 2020 Formula 1 sezonu bitmeden 2021 F1 sezonunda kendileri adına yarışacak pilotları açıklayacaklarını söyledi.

Haas'ın gelecek sene Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile yarışması bekleniyor. Steiner'ın son açıklaması, Bahreyn'de F2 sezonunun tamamlanmasının ardından açıklamanın geleceğini işaret ediyor.

F2 sezonu Bahreyn'de sona erecek olsa da Formula 1 sezonu Abu Dhabi'de son bulacak.

Şu anda F2'de mücadele eden pilotların odak noktasının bozulmaması için, bu tür bir zamanlama mantıklı görülüyor. Mazepin resmi olarak süper lisansını alabilme mücadelesi verirken Schumacher şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Bugün gazetecilere konuşan Steiner, "Sezon bitmeden önce pilot kadrosunu açıklamayı planlıyoruz. Henüz tam tarihini ya da gününü bilmiyoruz ancak çok uzun sürmeyecek. Maksimum 2 hafta sonra olur, bu yüzden lütfen biraz daha sabırlı olun." dedi.

 

Şu an için ana sıkıntılardan birisi Mazepin'in süper lisans durumu olabilir. Rus sürücü şampiyonada 6. sırada yer alıyor ve şampiyonayı en kötü 7. sırada tamamlaması kendisine yeterli olacak. Ancak Bahreyn'de gerçekleştirilecek iki hafta sonunda olası kötü sonuçlar, onun gerilemesine neden olabilir.

Steiner, Haas'ın pilot seçiminin F2 sonuçlarına bağlı olmayacağını söyledi. Steiner, "F2'de alacakları sonuçlara bağlı olmayacak. Bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilirim." dedi.

Haas, F1'deki kısa geçmişinde ilk defa iki çaylak pilotla birden yarışacak gibi. Normalde iki deneyimli pilotla yarışan takım için bu felsefe değişikliği manasına geliyor.

Steiner, 2021'in çaylak pilotların spora girişi için iyi bir sene olduğunu düşünüyor.

Steiner, "Eğer çaylak pilotlarla yarışacaksak, bunu yapmak için gelecek sene iyi bir zaman. Çünkü gelecek seneki araç geliştirilmeyecek. Araçlar dondurulmuş olacak, bu yüzden büyük değişiklikler yapamayacağız."

"Açıkçası aerodinamik değişiklikler yapabileceğiz ancak aracın temelinde değişiklik yapamayacağız. Bu açıdan yeni bir gelişim olmayacak. Gelecek sene büyük ölçüde 2022 aracına odaklanacağız. Bu açıdan geçiş senesi olacak."

"Bu açıdan çaylaklar için iyi bir sene olacak. F1'i bu sayede daha iyi öğrenecekler, etraftaki insanları daha iyi tanıyacaklar, basın toplantılarına nasıl katılacaklarını görecekler. Bu tür şeyler açısından iyi olacak." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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