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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2020 konsepti için Austin'e yeni bir ön kanat getirdi

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Haas, 2020 konsepti için Austin'e yeni bir ön kanat getirdi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 11:34

Haas, 2020 için yeni bir aerodinamik yön keşfetmeyi hedefliyor ve bu kapsamda Austin'e yeni bir ön kanat getirdi.

Sezon boyunca büyük oranda değiştirmediği bir ön kanat tasarımı benimseyen Haas'ın yeni tasarımı Ferrari fabrika takımına şaşırtıcı şekilde benziyor.

Yeni ön kanatta hava akışını yönetmek adına uçlara daha kıvrımlı kanat parçaları eklenmiş durumda.

Kevin Magnussen cuma günkü antrenmanlarda yeni ön kanadı deneyecek ve performansını bu yılki versiyonla çalışan Romain Grosjean'la kıyaslayacaklar.

Takım patronu Gunther Steiner, "Bir şeyler test edeceğiz. Buna bir güncelleme olarak bakmayın, bu aracı daha fazla anlamak için yapıldı. Çeşitli değişkenleri test ediyoruz ve sonrasında ne yaptığımızı anlayarak gelecek yıla gireceğiz."

"Yarışta kullanacak mıyız? Testten henüz ne çıkacağını bilmiyoruz. Henüz karar almadık." dedi.

Haas bu yıl aerodinamik sorunlarla boğuşuyor ve takım sorunları anlayabilmek için sürekli olarak farklı versiyonlar üzerinde çalıştı.

Yeni güncellemelerin doğru lastik sıcaklığına ulaşma konusunda sorun yaratmasının ardından Grosjean, sezon sonunda Melbourne'de kullanılan aero pakete geri dönme kararı aldı.

Steiner'a göre ön kanat büyük bir etken olsa da, VF-19'un düşük performansından sorumlu olan çok fazla şey var.

"Ön kanat bunun bir parçası ve ön taraftaki her şeyi etkiliyor. Bu yüzden durumu görebilmek adına farklı çözümler deniyoruz."

"Ama sadece ön kanat değil, bu öyle kolay bir şey değil, bu aeroyla ilgili. Neyin çalışıp neyi çalışmadığını görmeliyiz. Ancak gelecek yıl için düzeltebileceğimize eminim."

Haas F1 Team VF-19, front wing

Haas F1 Team VF-19, front wing

Photo by: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jake Boxall-Legge

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