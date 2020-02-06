Haas, 2020 F1 aracının resimlerini paylaştı!

Takım, asıl aracını 19 Şubat’ta, yani Barcelona’daki ilk sezon öncesi testlerinin başında tanıtacak. Ancak Ferrari motorlu aracın ilk resimleri bugün paylaşıldı.

Amerikalı takım, Rich Energy sponsorluğunun sona ermesinin ardından renk düzeninde değişiklik yapacağı araçla beraber, zorlu geçen 2019’dan sonra geri dönüş yapmak istiyor.

Takım, geçtiğimiz sene İspanya Grand Prix’sine getirdiği güncellemede ileriye doğru bir adım atamamıştı. Değişiklikler, hem performans kaybına hem de araçları farklı versiyonlarda çalıştırmak zorunda kalmalarına neden olmuştu.

Daha sonra sorunun, rüzgar tüneli ile pist performansı arasındaki bir korelasyon problemi olduğu anlaşıldı.

Slider Liste Haas F1 Team VF-20 1 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team Haas F1 Team VF-20 2 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team Haas F1 Team VF-20 3 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team Haas F1 Team VF-20 4 / 4 Fotoğraf: Haas F1 Team

Bu sene de Kevin Magnussen ile takım arkadaşı olacak olan Romain Grosjean, 2020 aracını mümkün olan en kısa sürede anlamak için takımın tüm gücüyle çalışacağını söyledi.

Grosjean, “Temel konulara odaklanacağız ve mümkün olan en kısa sürede araçtan en iyi şekilde yararlanacağız.”

“Aracın pistte nasıl olacağını görmeyi bekliyoruz. Rüzgar tünelindeki tüm rakamlara sahibiz. Geçen seneden çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Şimdi de elde edeceğimiz tek cevap, aracın pistte nasıl performans göstereceğini görmek olacak.” ifadelerini kullandı.