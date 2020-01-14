Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!
Haas'ın 2020 yılında kullanacağı VF-20'nin şasisi, Bollate'deki FIA çarpışma testini ilk denemesinde geçti.
Haas'ın 2020 yılında kullanacağı VF-20 şasisi, bugün Bollate'deki FIA zorunlu çarpışma testine girdi ve testi ilk denemesinde başarılı şekilde geçmeyi başardı.
Teknik direktör Rob Taylor tarafından tasarlanan yeni VF-20, 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak olan kış testlerine hazır olacak ve yeni araç Barcelona'daki pistte tanıtılacak.
Aracın kırmızı/siyah/gri renklerinde olması bekleniyor.
Haas böylelikle Racing Point ve Ferrari'den sonra 2020 çarpışma testini geçen üçüncü takım oldu.
Ferrari de cuma günü Bollate'de çarpışma testlerine girmiş ve ilk denemesinde bu testleri geçmeyi başarmıştı.
Haas geçen yıl lastikleri doğru çalışma aralığına getirmekte zorlanmış ve zorlu geçen yılı dokuzuncu sırada bitirmişti.
Çeviri: İnci Beğen
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Erik Junius
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Dettaglio di uno degli pneumatici Pirelli sulla monoposto di Kevin Magnussen Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas F1 parla ai media
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ala anteriore della Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Confronto dell'ala anteriore della Haas F1 Team VF-19 e della Ferrari SF90
Fotoğraf: Giorgi Piola
Haas VF-19, ala anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
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|Editör
|Franco Nugnes
Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!
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