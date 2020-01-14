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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!

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Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!
Ekleyen:
14 Oca 2020 19:08

Haas'ın 2020 yılında kullanacağı VF-20'nin şasisi, Bollate'deki FIA çarpışma testini ilk denemesinde geçti.

Haas'ın 2020 yılında kullanacağı VF-20 şasisi, bugün Bollate'deki FIA zorunlu çarpışma testine girdi ve testi ilk denemesinde başarılı şekilde geçmeyi başardı.

Teknik direktör Rob Taylor tarafından tasarlanan yeni VF-20, 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak olan kış testlerine hazır olacak ve yeni araç Barcelona'daki pistte tanıtılacak.

Aracın kırmızı/siyah/gri renklerinde olması bekleniyor.

Haas böylelikle Racing Point ve Ferrari'den sonra 2020 çarpışma testini geçen üçüncü takım oldu.

Ferrari de cuma günü Bollate'de çarpışma testlerine girmiş ve ilk denemesinde bu testleri geçmeyi başarmıştı.

Haas geçen yıl lastikleri doğru çalışma aralığına getirmekte zorlanmış ve zorlu geçen yılı dokuzuncu sırada bitirmişti.

Çeviri: İnci Beğen

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Liste

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
1/10

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
2/10

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Haas F1 Team VF-19

Haas F1 Team VF-19
3/10

Fotoğraf: Erik Junius

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
4/10

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
5/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Dettaglio di uno degli pneumatici Pirelli sulla monoposto di Kevin Magnussen Haas F1 Team VF-19

Dettaglio di uno degli pneumatici Pirelli sulla monoposto di Kevin Magnussen Haas F1 Team VF-19
6/10

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 parla ai media

Kevin Magnussen, Haas F1 parla ai media
7/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ala anteriore della Haas F1 Team VF-19

Ala anteriore della Haas F1 Team VF-19
8/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Confronto dell'ala anteriore della Haas F1 Team VF-19 e della Ferrari SF90

Confronto dell'ala anteriore della Haas F1 Team VF-19 e della Ferrari SF90
9/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Haas VF-19, ala anteriore

Haas VF-19, ala anteriore
10/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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