Haas, 2020 çarpışma testlerini geçti!

Haas'ın 2020 yılında kullanacağı VF-20 şasisi, bugün Bollate'deki FIA zorunlu çarpışma testine girdi ve testi ilk denemesinde başarılı şekilde geçmeyi başardı.

Teknik direktör Rob Taylor tarafından tasarlanan yeni VF-20, 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak olan kış testlerine hazır olacak ve yeni araç Barcelona'daki pistte tanıtılacak.

Aracın kırmızı/siyah/gri renklerinde olması bekleniyor.

Haas böylelikle Racing Point ve Ferrari'den sonra 2020 çarpışma testini geçen üçüncü takım oldu.

Ferrari de cuma günü Bollate'de çarpışma testlerine girmiş ve ilk denemesinde bu testleri geçmeyi başarmıştı.

Haas geçen yıl lastikleri doğru çalışma aralığına getirmekte zorlanmış ve zorlu geçen yılı dokuzuncu sırada bitirmişti.

Çeviri: İnci Beğen