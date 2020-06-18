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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2020 bütçesini güvence altına almadan güncelleme yapmayacak

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Haas, 2020 bütçesini güvence altına almadan güncelleme yapmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Haz 2020 16:15

Haas, 2020 sezonundan para kazanacağını kesinleştirmeden önce aracına güncelleme yapmayacağını açıkladı.

F1 2020 sezonuna 5 Temmuz'daki Avusturya GP ile başlamayı planlıyor ancak bu sene toplam kaç yarış olacak, takımlar ne kadar gelir elde edebilecek henüz net değil.

Haas bu yüzden, mevcut durumda aracına güncelleme yapmama kararı aldı. Takım mevcut parayla önce sezonu tamamlamaya çalışacak.

Bugünkü video konferansta konuşan takım patronu Gunther Steiner, "Şu an için, bu sene bütçe açısından ne kazanacağımız netleşene, kaç yarış olacağı belli olana kadar araçta güncelleme yapmayı planlamıyoruz."

"Ne kadar kazanacağımızı bilmediğim dönemde para harcayamam. Şu an için bunu yapmanın mantıklı bir yanı yok."

"Yaptığımız şeyler konusunda çok temkinli olmalıyız çünkü daha az yarışla, seyircisiz yarışlarda gelirin düşeceğini biliyorsunuz. Bu yüzden her şey netleşene kadar çok temkinli olacağım." dedi.

Gelişimi durdurmak Haas'ı rakiplerinin gerisine düşürebilir ya da daha iyi parçalar yapmak için gerekli finansmanı ayarlamada geciktirebilir. Buna rağmen Steiner, aşırı harcama yapıp da gelirin tahmin ettiklerinin daha az olması halinde durumun çok daha kötü olabileceğini düşünüyor.

Steiner, "Şu anda bazı kararlar almak zorundasınız. En kötüsü şu anda parayı ardından güncellemeler için para bulamamak olur. Bunun yardımı olmaz." 

"Geçen sene güncelleme konusunda çok şey öğrendik. Asla sizin umduğunuz kadar büyük olmuyorlar. Günümüzde ilk araç üzerinde çok şey yapabiliyorsunuz. Bu yüzden bana göre, araçta güncelleme olması illa ki gerekli değil."

"Bizim ihtiyacımız olan şey, hata yapmamak. Bu belirleyici olacak. Bu yüzden ardından kaldıramayacağımız bir şey planlama riskine girmedik."

"Bu daha kötü olabilirdi çünkü paramız biterse son yarışlara gidememe durumuyla karşılaşabilirdik. Umduğunuz parayı alamayacaksanız, bunun bir manası olmazdı."

"Bu açıdan şirketi nasıl yönettiğiniz önemli. Biz bu şekilde karar aldığımız için mutluyuz. Ne yaptığımızı biliyoruz ve bu karardan mutluyuz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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