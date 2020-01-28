Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
267 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
288 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
302 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı

paylaşım
yorumlar
Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Oca 2020 15:10

Haas, 2020 Formula 1 aracını Barcelona’daki sezon öncesi testlerinin ilk gününde tanıtacağını açıkladı.

Haas, geçen sene renk düzenini tanıtan ilk takımdı ancak bu sene yeni araçları VF-20’yi ve renk düzenini 19 Şubat’ta tanıtacaklar.

Aracın lansmanı TSİ 10:00’da, yani Alfa Romeo’nun lansmanından 15  dakika önce gerçekleştirilecek.

Takım, sürücü kadrosunu koruyacak ve Kevin Magnussen ile Romain Grosjean takımda yer almaya devam edecek.

Takım, 2020 aracının lansman tarihini doğrulayan 9. Takım oldu. Lansman tarihini açıklamayan tek takım ise Williams.

Sonraki haber
Leclerc, F1'de şampiyonluk mücadelesine hazır mı?

Önceki haber

Leclerc, F1'de şampiyonluk mücadelesine hazır mı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, F1'de şampiyonluk mücadelesine hazır mı?

3s
2
Formula 1

Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı

43dk
3
Formula 1

Niki Lauda'nın ailesi, takım hisselerini Mercedes'e verecek

4
Formula 1

Binotto: "2020'de düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmayacağız"

5
Formula 1

Vettel: "F1, silindir sayısını iki katına çıkarmalı"

Son Videolar

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ricciardo hangi takıma gidecek? - 26 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:40
Formula 1

Ricciardo hangi takıma gidecek? - 26 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

07:02
Formula 1

"Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor - 24 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:19
Formula 1

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor - 24 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber 11:13
Formula 1

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber

Son Haberler

Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı
F1

Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı

Leclerc, F1'de şampiyonluk mücadelesine hazır mı?
F1

Leclerc, F1'de şampiyonluk mücadelesine hazır mı?

Binotto: "2020'de düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmayacağız"
F1

Binotto: "2020'de düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmayacağız"

Niki Lauda'nın ailesi, takım hisselerini Mercedes'e verecek
F1

Niki Lauda'nın ailesi, takım hisselerini Mercedes'e verecek

Boullier, F1 yarışı için Paul Ricard pist düzenini değiştirecek
F1

Boullier, F1 yarışı için Paul Ricard pist düzenini değiştirecek

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.