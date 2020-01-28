Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı
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Haas, 2020 Formula 1 aracını Barcelona’daki sezon öncesi testlerinin ilk gününde tanıtacağını açıkladı.
Haas, geçen sene renk düzenini tanıtan ilk takımdı ancak bu sene yeni araçları VF-20’yi ve renk düzenini 19 Şubat’ta tanıtacaklar.
Aracın lansmanı TSİ 10:00’da, yani Alfa Romeo’nun lansmanından 15 dakika önce gerçekleştirilecek.
Takım, sürücü kadrosunu koruyacak ve Kevin Magnussen ile Romain Grosjean takımda yer almaya devam edecek.
Takım, 2020 aracının lansman tarihini doğrulayan 9. Takım oldu. Lansman tarihini açıklamayan tek takım ise Williams.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Haas, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı
paylaşım
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