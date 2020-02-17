Haas ve Renault, 2020 aracını ilk kez bugün piste çıkarıyor
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Haas ve Renault, 2020 sezon öncesi testlerine kısa bir süre kala 2020 araçlarını Barcelona'da piste çıkarıyorlar.
Haas geçen yıl istediği sonuçları bir türlü alamamış ve hayal kırıklığıyla geçen sezonu dokuzuncu sırada bitirmişti.
2020 aracını tanıtan ilk takım olan Haas, bugün sabah saatlerinde Twitter hesabından bir reklam çekimi kapsamında piste çıkacaklarını ima etti.
Kısa bir süre sonra da Renault F1 takımı 2020 aracını Barcelona'da piste çıkardığını açıkladı ve böylelikle yeni araca dair ilk gerçek fotoğraf da ortaya çıktı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Haas ve Renault, 2020 aracını ilk kez bugün piste çıkarıyor
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