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Formula 1 / Son dakika

Haas, 2020 aracı VF-20'yi Barcelona'da tanıttı

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Haas, 2020 aracı VF-20'yi Barcelona'da tanıttı
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 11:10

Haas, 2020 Formula 1 aracının örtüsünü bugün Barcelona pistinde indirdi.

Haas, 2020 Formula 1 aracını geçtiğimiz haftalarda çevrimiçi olarak tanıtmıştı ancak resmi lansmanı bugün gerçekleştirdi.

Takım VF-20'nin örtüsünü Barcelona testinden kısa bir süre önce padokta indirdi ve lansmana hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen katıldı.

Haas böylelikle 2019 sezonu öncesinde kullandığı renklere geri dönüş yaparken, yarış tulumları da neredeyse 2019 öncesiyle aynı hale geldi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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