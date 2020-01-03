Haas, 2018 sezonu yüzünden gafil avlanmış

Amerikalı takım, 2018’de güçlü bir sezon geçirmiş ve Formula 1’deki sadece üçüncü sezonunda takımlar şampiyonasını 93 puanla beşinci sırada tamamlamıştı.

Ancak 2019 sezonunun açılış yarışındaki altıncılığa rağmen Haas, birçok koşulda lastikleri çalıştırmakta zorlandı ve zorlu bir sene geçirdi.

Takım, ilk yılı olan 2016’dan sonraki en kötü yılını geçirdi 2019’da yalnızca 28 puanla takımlar şampiyonasını dokuzuncu sırada tamamladı.

Steiner, 2018’de çok güçlü bir sezon geçirmenin, Haas’ın sorunlar konusunda ihmalkar davranmasına sebep olduğunu düşünüyor.

Sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinin lastik sorunlarının ilk işareti olup olmadığı sorulduğunda Steiner, “Hayır. Bu, bir şeylerin doğru olmadığını ortaya çıkartan ilk yarıştı ve lastikleri yönetemediğimizi anladık.”

“Daha sonra lastikleri çalıştırmaya çalıştık, bir aero sorunumuz olup olmadığına bakmak yerine lastiği dışarıdan etkilemeye çalıştık, çünkü aracımız sıralama turlarında iyiydi.”

“Barcelona’da da lastiklerin çalışıp çalışmadığından emin değildik, ancak iyi bir yarış geçirdiğinizde iyileştiğinize inanıyorsunuz. Belki de başlarda elde ettiğimiz iyi sonuçlar biraz bizi gafil avladı. Çünkü 2018 gibi çok iyi bir sezondan sonra biraz kendimize fazla güvenmiş olabiliriz. Bunu şimdi anlıyoruz.”

“Nerede olduğunuzu bilmeyince, uygun şekilde tepki vermiyorsunuz ve sorunun ne olduğunu anladığınızda da çok geç oluyor, ki sorunu yaz arasında anlayabildik.”

“Yaz arasından sonra artık pist üstünü düşünmüyorsunuz, çünkü çok gerideydik. Bu yüzden geri dönüp 2020’ye odaklanmak daha iyiydi.” ifadelerini kullandı.

Steiner, takımın sürücüleri Kevin Magnussen ve Romain Grosjean’ın, İspanya GP’den itibaren araç hakkında endişeler ifade etmeye başladıklarını ancak takımın onları dinlemediğini kabul etti.

Sürücülerin birbirleriyle temas yaşadıkları İspanya GP hakkında Steiner, “İspanya’daki sonuç iyiydi.”

“Sıralama turlarında yine bu durumu gördük, ancak yarışta görmedik çünkü yarışta sürücülerimiz birbiriyle temas etti. Yani neler olduğunu yarışta göremedik, ancak araç Barcelona’da güçlü olabilirdi.”

“Yani belki de Barcelona’da, aracın her yerde iyi olduğuna inandık. Araç özellikle Barcelona’da hızlıydı. Yani o zaman sürücüler, aracın iyi olduğunu söylediler.”

“Q3’teydik ve sanırım altıncı veya yedinci sıradan yarışa başlamıştık, oldukça iyiydi. Yani bunun iyi olmadığını nasıl söyleyebiliriz? Düşündüğümüz şeylerden biri, belki de 2018’deki sonucun bizi gafil avlamasıydı.”

“Geriye dönüp baktığımızda, Barcelona’da yaşananlara farklı tepki verebileceğimi söylemek kolay. ‘Çocuklar, bir araya gelmeliyiz. Bir şeyler yanlış’ diyebilirdim. Sonuçlara, verilerden ve sürücülerden daha fazla inandık.”

“Yani, inanması kolay ve güzel şeylere inandık. Gerçeklere değil, sonuçlara inandık.” dedi.