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Formula 1 / Son dakika

Haas: "1&1 Schumacher'in değil, Haas'ın sponsoru"

Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, yapılan yorumların aksine 1&1'ın Mick Schumacher'in kişisel sponsoru olmadığını dile getirdi.

Haas: "1&1 Schumacher'in değil, Haas'ın sponsoru"

Haas, 2021 Formula 1 aracını tanıttığında iki tane sponsor vardı ve bunlardan biri, takımın yeni ana sponsoru Uralkali, diğeri ise 1&1 şirketiydi.

Uralkali, Nikita Mazepin'in babası Dmitry'e ait bir şirket olduğu için, takıma sponsor olması sürpriz olmadı. Ancak Alman telekomünikasyon şirketi 1&1'ın da Mick Schumacher'den ötürü takıma sponsor olduğu söyleniyordu. Çünkü 1&1 şirketinin elçisi Schumacher oldu ve Alman pilot, direkt olarak bu şirketin logolarıyla mücadele ediyor.

Schumacher ile 1&1 arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusuna Steiner, "1&1 ile Mick arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor. Açıkçası 1&1, Mick'in Haas'ta olmasından memnun, ancak bunun içi çe bir gelişme olduğunu söyleyemem. Daha çok paralel bir gelişmeydi. Ancak 1&1 Haas'ta Mick'e sahip olduğu için çok mutlu."

"Ancak bu farklı bir konu çünkü Mick'in buraya gelişi, daha çok sürücüleri nereye gönderecekleri konusunda bir karar veren Ferrari ile ilgiliydi. Ona sahip olup olamayacağımızı elbette sorduk çünkü Formula 2 şampiyonuydu. Ancak Mick ve şirket arasında doğrudan bir görüşmeye ya da benzeri bir şey olmadı." cevabını verdi.

Yani Schumacher olmasaydı 1&1 şirketinin yine Haas'a sponsor olup olmayacağı sorusuna, "Bunu bilmiyorum. Ancak 1&1 Haas'ı sponsoru. Mick'in sponsoru değil. Sadece bunu açıklığa kavuşturmam gerek." dedi.

Haas bu yıl Uralkali anlaşmasından ötürü Rus bayraklı renk düzeniyle yarışıyor ve WADA kuralları gereği herhangi bir pilotun Rus bayrağıyla yarışması yasaklanmış durumda.

WADA'nın renk düzeniyle alakalı herhangi bir kararı olup olmadığı sorusuna Steiner, "Hayır, hep iletişim halindeyiz ancak aracımız testtekiyle aynı olacak." dedi.

Steiner son olarak Bahreyn GP hedefiyle ilgili, "Elbette aracı eve getirmek, hiçbir olay yaşamamak ve hafta sonu boyunca mümkün olduğunca çok tur atmak olacak. Bu yıl öğrenmeleri için yapmaları gereken şey bu. Umarız daha iyi bir araca sahip olacakları gelecek yıl için hazır olurlar. Ancak benim beklentim finişe ulaşmaları olacak ve bunun benim için zaten başlı başına bir başarı olacağını düşünüyorum. İki çaylağımız var ve bunu yapmak bile zaten zor olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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