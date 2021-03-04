Haas, Alman 1&1 ile anlaştı

Haas, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini bugün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı birkaç fotoğrafla tanıttı.

Nikita Mazepin'in babası Dmitry'in Uralkali firması, yeni sezonda takımın ana sponsoru olacak ve araç bundan ötürü Rus bayrağının renklerini taşıyacak.

Bir Amerikalı takımın bunu yapması epey şaşırtıcı olsa da, araçta Uralkali dışında sadece bir sponsor yer alıyor: 1&1 firması.

Haas'tan yapılan açıklamaya göre önde gelen Alman telekomünikasyon sağlayıcısı olan 1&1, yeni sezonda Haas'in Özel Telekomünikasyon Partneri olacak.

Bu, doğrudan Mick Schumacher'le ilgili bir anlaşma gibi görünüyor çünkü Alman pilot yeni sezonda marka elçisi olacak.

1 & 1 Drillisch AG CEO'su Ralph Dommermuth, "Uralkali Haas F1 ve Mick Schumacher, spor tarafındaki sponsorluk faaliyetlerimizi mükemmel şekilde tamamlıyor. Takım, yeni sezona yepyeni bir enerjiyle başlıyor ve son Formula 2 dünya şampiyonu Mick Schumacher, en gelecek vaat eden sürücülerden biri."

"Uralkali Haas F1 Takımı, Ferrari'nin yenilikçi motor teknolojisine ve beş yıllık Formula 1 deneyimine ek olarak, son derece heyecan verici ve rekabetçi geçmesini beklediğimiz 2021 için pek çok heyecan verici unsura sahip." dedi.

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