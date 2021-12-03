Güvenlik aracı ve medikal araç, Suudi Arabistan'da "özel" bir yeşil renge sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde, bu hafta sonu kullanılacak güvenlik ve medikal aracın, özel bir renk düzenine sahip olacağı iddia edilmişti.

Perşembe günü ise bu iddianın doğru olduğu ortaya çıktı. Bu hafta sonu Aston Martin'in güvenlik ve medikal araçları kullanılacak. Her iki araç da Suudi Arabistan'a özgü daha açık bir yeşil renge sahip olacak.

Fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bernd Maylander, Safety Car Driver, drives an Aston Martin Vantage 1 / 8 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Aston Martin Safety Car on track 2 / 8 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin Safety Car on track 3 / 8 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin Medical Car on track 4 / 8 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Aston Martin safety car 5 / 8 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Aston Martin safety car 6 / 8 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 and Jean Todt, President, FIA, look on 7 / 8 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin, Jean Todt, President, FIA, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 and dignitaries pose with a pair of Aston Martin Vantage cars 8 / 8 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca bu hafta sonu Alpine de Castrol'le 100. yarışını kutladığı için özel bir renk düzenine sahip olacağını duyurdu.

Bu kapsamda aracın arka tarafında yeşil renk kullanıldı.

Alpine A521 rear wing detail 1 / 1 Fotoğraf: Giorgi Piola