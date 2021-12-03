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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Güvenlik aracı ve medikal araç, Suudi Arabistan'da "özel" bir yeşil renge sahip olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu kullanılacak olan güvenlik ve medikal araç, daha açık bir yeşil rengine sahip olacak.

Güvenlik aracı ve medikal araç, Suudi Arabistan'da "özel" bir yeşil renge sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde, bu hafta sonu kullanılacak güvenlik ve medikal aracın, özel bir renk düzenine sahip olacağı iddia edilmişti.

Perşembe günü ise bu iddianın doğru olduğu ortaya çıktı. Bu hafta sonu Aston Martin'in güvenlik ve medikal araçları kullanılacak. Her iki araç da Suudi Arabistan'a özgü daha açık bir yeşil renge sahip olacak.

Fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bernd Maylander, Safety Car Driver, drives an Aston Martin Vantage
Bernd Maylander, Safety Car Driver, drives an Aston Martin Vantage
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin Safety Car on track
Aston Martin Safety Car on track
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin Safety Car on track
Aston Martin Safety Car on track
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin Medical Car on track
Aston Martin Medical Car on track
4/8

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin safety car
Aston Martin safety car
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin safety car
Aston Martin safety car
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 and Jean Todt, President, FIA, look on
Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 and Jean Todt, President, FIA, look on
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin, Jean Todt, President, FIA, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 and dignitaries pose with a pair of Aston Martin Vantage cars
Lance Stroll, Aston Martin, Jean Todt, President, FIA, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 and dignitaries pose with a pair of Aston Martin Vantage cars
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca bu hafta sonu Alpine de Castrol'le 100. yarışını kutladığı için özel bir renk düzenine sahip olacağını duyurdu.

Bu kapsamda aracın arka tarafında yeşil renk kullanıldı.

Alpine A521 rear wing detail
Alpine A521 rear wing detail
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Fotoğraf: Giorgi Piola

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