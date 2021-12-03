Güvenlik aracı ve medikal araç, Suudi Arabistan'da "özel" bir yeşil renge sahip olacak
Bu hafta sonu kullanılacak olan güvenlik ve medikal araç, daha açık bir yeşil rengine sahip olacak.
Geçtiğimiz günlerde, bu hafta sonu kullanılacak güvenlik ve medikal aracın, özel bir renk düzenine sahip olacağı iddia edilmişti.
Perşembe günü ise bu iddianın doğru olduğu ortaya çıktı. Bu hafta sonu Aston Martin'in güvenlik ve medikal araçları kullanılacak. Her iki araç da Suudi Arabistan'a özgü daha açık bir yeşil renge sahip olacak.
Fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz:
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ayrıca bu hafta sonu Alpine de Castrol'le 100. yarışını kutladığı için özel bir renk düzenine sahip olacağını duyurdu.
Bu kapsamda aracın arka tarafında yeşil renk kullanıldı.
Fotoğraf: Giorgi Piola