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Formula 1 / Son dakika

Gutierrez: "Hanoi pistinin son kısmı çok teknik"

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Gutierrez: "Hanoi pistinin son kısmı çok teknik"
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 08:00

Eski F1 pilotu ve Mercedes'in simülatör pilotu Esteban Gutierrez, Hanoi'de yaptığı simülatör sürüşleri sonrası özellikle son kısmın çok teknik olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Vietnam GP'sinin ertelenmesinin ardından Hanoi pisti, tüm hazırlıklara rağmen yarışa ev sahipliği yapamadı. Ancak pist şu anda tamamlanmış durumda ve sezonun geri kalan kısmında F1'e ev sahipliği yapmayı bekliyor.

Pist 5.6 km uzunluğunda ve yaklaşık olarak 1:36-1:37'lik tur tur zamanları gelmesi bekleniyor.

Tüm F1 takımları yarıştan önce veriler toplayabilmek adına kapsamlı simülatör çalışmaları zaten yaptılar ve Mercedes'te direksiyona geçen isimlerden birisi de takımın simülatör pilotu Eteban Gutierrez'di.

Mercedes geçtiğimiz haftalarda bu görüntüleri Twitter üzerinden yayınlamıştı.

 

Pistin son bölümünde Silverstone'daki Maggots ve Becketts virajlarından esinlenerek tasarlanan S virajlar bulunuyor. 

Gutierrez'e göre yeni pistin en teknik ve zorlu kısmı burası.

Meksikalı sürücü, “Pistin son bölümü bence pistin en zor kısmı."

"Bence oradaki S kısımlar, takvimin en teknik bölümleri."

"Bu kısım çok, çok hızlı ve hata yapma lüksünüz çok az, bu yüzden de çok iyi bir çizgi yakalamak kesinlikle çok önemli." dedi.

Yarışın ne zaman Formula 1'e ev sahipliği yapacağı henüz kararlaştırılmadı. Ancak Ekim ayından önce gerçekleştirilmesi pek de mümkün görünmüyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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