Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Haziran

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, son sürat spor yapmaya ve sezona hazırlanmaya devam ediyor. Ağırlıklar ile spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Max, açıklamasına "2020 sezonuna 9 gün kaldı." yazmış.

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, maskeli bir fotoğrafını paylaşmış. Maskenin üzerine İspanya bayrağı yansıtması yapılmış. Açıklamasına ise, "Biz gücümüzü zor zamanlarda gösteren bir ülkeyiz, bu yüzden pes etmeyeceğiz. Bir bütün olarak kalmalıyız. Binlerce aileyi sizler de destekleyebilirsiniz." yazmış ve ilgili kurumun internet sitesine link bırakmış.

Lando Norris

İngiliz genç sürücü, aracıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Banu hatırladınız mı? Geri dönüyorum." yazmış.

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü, dağ tırmanışı yaparken çekilmiş harika bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Bu fotoğraf bugünden değil ancak çok seviyorum." yazmış.

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü, aracıyla garajdan çıkarken çekilmiş bir videosunu paylaşmış. "GERİ DÖNDÜK!" açıklamasını yazmış.

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, karting pistinde çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Whilton Mill'de özel bir gün için iki karting aracı! 2011'den beri sahip olduğum eski KZ karting aracıma döndüm aynı zamanda Argenti Motorsport sayesinde bir X-30 karting aracını deneme fırsatım oldu. Vücudum, sürüş şeklini almaya başladı." yazmış.