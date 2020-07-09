Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
11 Saat
:
54 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 18:12

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 9 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, maskeli fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Lütfen güvende olun ve maskenizi takın. Düşüncelerim sizlerle.

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Geçen hafta ile aynı yerdeyiz, 2. round için hazırlanıyoruz.

 

 

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, bu seneki kaskını Hollandalı hayranlarına adamış. Sponsoru Jumbo ile kendisine yıllardır destek veren hayranlarına teşekkür etmiş.

 

 

Kevin Magnussen

Kaskı temizlenirken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Kask hafta sonuna hazırlandı.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, kasklarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: Ayarlandı ve hazırlandı.

 

 

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü dağ yürüyüşlerine hız kesmeden devam ediyor.

Açıklama: Avusturya muazzamsın.

 

 

Fernando Alonso

İspanyol sürücü Renault tişörtü ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Carlos Sainz Jr.

İspanyol sürücü maskesi ile garajda poz vermiş.

Açıklama: Avusturya'da ikinci round ve ikinci hafta.

 

 

Lando Norris

Genç İngiliz sürücü pist yürüyüşü esnasında ekibinin çekilmiş bir fotoğrafını ünlü müzik grubu The Beetles'ın ikonik fotoğrafı ile karşılaştırmış. Bu gönderinin açıklamasından ziyade Lando'nun ek olarak yaptığı yorum dikkat etmeye değer.

Açıklama: İlk biz yaptık.. The Beetles'ın sonu...
Yorum: Detay muazzam, sıradan 3. kişinin ayakkabıları yok.

 

 

Kimi Raikkonen

Finlandiyalı sürücü Husqvarna Bisikletleri'ne teşekkür etmiş.

 

 

Sergio Perez

Meksikalı sürücü geçen haftaki yarışta Charles ile olan düellosunu paylaşmış.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü maskeli fotoğrafını paylaşmış.

Açıklama: 2. Round! Haydi yapalım!

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, F1'deki çıkış yarışı için vlog çekmiş. Avusturya'daki ilk birkaç gününün kamera arkasını sevenleriyle buluşturmuş.

 
Sonraki haber
Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

Önceki haber

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

Sonraki haber

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

Çok Okunanlar Bugün

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı
Formula 1 / Formula 1

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"
Formula 1 / Formula 1
2s

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak
Formula 1 / Formula 1
3s

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"
Formula 1 / Formula 1

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!

Perez: “McLaren ile çok yakınız”
Formula 1 / Formula 1
1s

Perez: “McLaren ile çok yakınız”

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!
Formula 1 / Formula 1

Mateschitz, Marko'ya "Vettel'i geri getirin" talimatı verdi!

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Aynı pistte ikinci yarış, güncellemeler açısından önemli olacak"

Son Haberler

Perez: “McLaren ile çok yakınız”
Formula 1 / Formula 1
1s

Perez: “McLaren ile çok yakınız”

Ocon: "Alonso inanılmaz motive"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ocon: "Alonso inanılmaz motive"

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"
Formula 1 / Formula 1
2s

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz
Formula 1 / Formula 1
2s

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İlk bakış: Ferrari'nin yeni ön kanadı

2
Formula 1

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

2s
3
Formula 1

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

3s
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'un Albon yerine Vettel'i alması için hiçbir sebep yok"

5
Formula 1

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!

Son Videolar

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

Son Haberler

Perez: “McLaren ile çok yakınız”
F1

Perez: “McLaren ile çok yakınız”

Ocon: "Alonso inanılmaz motive"
F1

Ocon: "Alonso inanılmaz motive"

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"
F1

Bottas: "Eğer vites kutusu sorunları çözülmezse 'daha dikkatli' sürmemiz gerekecek"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak
F1

Albon, Hamilton'la mücadele etse yine aynısını yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.