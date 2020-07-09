Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Temmuz
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. Bugün, 9 Temmuz'daki gönderilerle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Lewis Hamilton
İngiliz şampiyon, maskeli fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Lütfen güvende olun ve maskenizi takın. Düşüncelerim sizlerle.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücü aracının fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Geçen hafta ile aynı yerdeyiz, 2. round için hazırlanıyoruz.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, bu seneki kaskını Hollandalı hayranlarına adamış. Sponsoru Jumbo ile kendisine yıllardır destek veren hayranlarına teşekkür etmiş.
Kevin Magnussen
Kaskı temizlenirken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Kask hafta sonuna hazırlandı.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, kasklarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: Ayarlandı ve hazırlandı.
Daniel Ricciardo
Avustralyalı sürücü dağ yürüyüşlerine hız kesmeden devam ediyor.
Açıklama: Avusturya muazzamsın.
Fernando Alonso
İspanyol sürücü Renault tişörtü ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Carlos Sainz Jr.
İspanyol sürücü maskesi ile garajda poz vermiş.
Açıklama: Avusturya'da ikinci round ve ikinci hafta.
Lando Norris
Genç İngiliz sürücü pist yürüyüşü esnasında ekibinin çekilmiş bir fotoğrafını ünlü müzik grubu The Beetles'ın ikonik fotoğrafı ile karşılaştırmış. Bu gönderinin açıklamasından ziyade Lando'nun ek olarak yaptığı yorum dikkat etmeye değer.
Açıklama: İlk biz yaptık.. The Beetles'ın sonu...
Yorum: Detay muazzam, sıradan 3. kişinin ayakkabıları yok.
Kimi Raikkonen
Finlandiyalı sürücü Husqvarna Bisikletleri'ne teşekkür etmiş.
Sergio Perez
Meksikalı sürücü geçen haftaki yarışta Charles ile olan düellosunu paylaşmış.
Pierre Gasly
Fransız genç sürücü maskeli fotoğrafını paylaşmış.
Açıklama: 2. Round! Haydi yapalım!
Nicholas Latifi
Kanadalı genç sürücü, F1'deki çıkış yarışı için vlog çekmiş. Avusturya'daki ilk birkaç gününün kamera arkasını sevenleriyle buluşturmuş.
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