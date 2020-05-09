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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 9 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
9 May 2020 19:19

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 9 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, iRacing platformunda BMW aracı ile video paylaşmış. BMW 120 Cup serisinin yarın gerçekleşeceğini hatırlatmış ve Twitch kanalının linkini vermiş.

 

 

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, evde egzersiz yaptığı IGTV videosu paylaşmış. Farklı egzersizlerle kendine değişik istasyonlar hazırlayan sürücü, sadece istasyonlar arasında kısa molalar vererek egzersiz yaptığını ve 1 turun 20 dakika sürdüğünü söylemiş. Takipçilerine "Siz kaç tur dayanabilirdiniz?" diye sormuş.

 

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

Lewis Hamilton: Kendisini çoğu zaman çevrimiçi oyunlarda göremediğimiz İngiliz pilot, oynadığı oyuna dair görüntüler paylaşmış.

Lando Norris: İngiliz pilot öğle saatlerinde Twitch hesabından canlı yayın açmış ve herkesi hesabına davet etmişti.

Charles Leclerc: Monakolu pilot da Veloce'nin düzenlediği etkinlik için Twitch hesabından canlı yayın açmış ve herkesi hesabına davet etmiş.

Valentino Rossi: Motokros antrenmanlarına devam etmiş ve gopro ile motosiklet üstü görüntüleri paylaşmış.

Romain Grosjean: eSpor takımının hafta sonuyla ilgili yarış programını paylaşmış.

Carlos Sainz: Normalde bu hafta sonu İspanya GP sıralama turları olmalıydı. Carlos Sainz da buna dair paylaşımlarda bulunmuş.

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