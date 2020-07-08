Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Temmuz
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 8 Temmuz'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Lewis Hamilton
İngiliz şampiyon, spor yaparken vücudunu ve çalışma ortamını sergilediği bir video atmış. Arkadaşı Ty Dolla Sign'ın yeni şarkısı Ego Death'i çok beğendiğini göstermiş. Bu videonun açıklamasına, "Kazanmak her şeydir." açıklamasını düşmüş.
Fernando Alonso
2018'de F1'e ara veren İspanyol sürücü, gel gel dediler geldik edasıyla Formula 1'e döneceğini açıkladı! Geri dönüşü için hazırladığı bir videoyu profilinde paylaşarak, verdiği bu arada kendine meydan okuyup mücadele ettiği ve başarılar elde ettiği diğer serilerden bahsetmiş.
Carlos Sainz
Evet doğru bildiniz, bu sefer 'El Matador'dan bahsediyoruz. Efsane sürücü, Alonso'nun F1'e dönüşünü tebrik etmiş.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, harika bir manzara eşliğinde koşu yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, dağ yürüyüşüne çıkmış.
Carlos Sainz Jr.
Genç İspanyol sürücü memleketlisi Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünü tebrik etmiş.
Paylaştığı bir diğer gönderi ise sponsorluğu bir içerik. Videoda babası ile tenis maçı yapıyor.
Antonio Giovinazzi
Giovinazzi, kış döneminde neler yaptığına dair videonun üçüncü kısmını yayınlamış.
Pierre Gasly
Fransız genç sürücü Pierre, bisiklet turuna çıkmış. Paylaştığı fotoğrafın açıklamasına, "Bisiklet sürüp güzel Avusturya'yı keşfettiğimiz harika bir gün daha." yazmış.
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