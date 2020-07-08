Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Temmuz

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, spor yaparken vücudunu ve çalışma ortamını sergilediği bir video atmış. Arkadaşı Ty Dolla Sign'ın yeni şarkısı Ego Death'i çok beğendiğini göstermiş. Bu videonun açıklamasına, "Kazanmak her şeydir." açıklamasını düşmüş.

Fernando Alonso

2018'de F1'e ara veren İspanyol sürücü, gel gel dediler geldik edasıyla Formula 1'e döneceğini açıkladı! Geri dönüşü için hazırladığı bir videoyu profilinde paylaşarak, verdiği bu arada kendine meydan okuyup mücadele ettiği ve başarılar elde ettiği diğer serilerden bahsetmiş.

Carlos Sainz

Evet doğru bildiniz, bu sefer 'El Matador'dan bahsediyoruz. Efsane sürücü, Alonso'nun F1'e dönüşünü tebrik etmiş.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, harika bir manzara eşliğinde koşu yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, dağ yürüyüşüne çıkmış.

Carlos Sainz Jr.

Genç İspanyol sürücü memleketlisi Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünü tebrik etmiş.

Paylaştığı bir diğer gönderi ise sponsorluğu bir içerik. Videoda babası ile tenis maçı yapıyor.

Antonio Giovinazzi

Giovinazzi, kış döneminde neler yaptığına dair videonun üçüncü kısmını yayınlamış.

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü Pierre, bisiklet turuna çıkmış. Paylaştığı fotoğrafın açıklamasına, "Bisiklet sürüp güzel Avusturya'yı keşfettiğimiz harika bir gün daha." yazmış.