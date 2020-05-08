Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 8 Mayıs

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Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, sevgilisi ile bisiklet binerken ve tabela önünde poz verirken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "Nastola'dan Rusya sınırına, Tiffany ile 203 kmlik bir sürüş gerçekleştirdik. Neden olmasın değil mi?" yazmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, iRacing'deki ilk çıkışını bu pazar gerçekleşecek BMW 120 Sim Cup'ta yapacağını söylemiş. Nürburgring'de 2 saat sürecek olan yarışta aracı Carlos Diegues ile süreceğini söylemiş. Yarışı yayınlayacağını belirtmiş.

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Valtteri Bottas: Fin pilot, kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bir bisiklet maratonuna çıkma kararı almış ve sabah erkenden bu maratona başlamışlar. Birlikte gün boyunca sürüş yapan ikili, o anlara dair hikayeler paylaşmışlar. İkili toplamda yedi saatlik sürede 203.4 km boyunca bisiklet sürmüşler.

Valentino Rossi: İtalyan sürücü gün boyunca motokros motosikletiyle antrenman yapmış ve o anlara dair görüntüler paylaşmış.

Lewis Hamilton: Justin Bieber ve Ariana Grande'nin yeni şarkısını paylaşmış.

Carlos Sainz: İspanyol sürücü, vefatının 38. yılında Gilles Villeneuve'ü anmış.

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