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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Nisan
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 19:53

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 6 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücünün sizlere bir mesajı var. Uzunca bir video paylaşan Valtteri, koronavirüs ve güncel durumlar ile ilgili düşüncelerini paylaşmış. Videonun açıklamasına, "Kuzeyden sevgiler! Kendinize ve etrafınızdakilere iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sizlere pozitiflik gönderiyorum." yazmış.

 


Charles Leclerc

Dünkü F1 Espor yarışını kazanan Charles, sevincini sevenleriyle paylaşmış. Gönderisine şu açıklamayı düşmüş, "Hahaha, sezonun ilk zaferi! Çok eğlenceliydi, umarım siz de beni canlı yayında izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Umarım, bu zor zamanları bir nebze de olsa mutlu geçirmenizi sağlayabilmişizdir."

 


Diğer bir gönderisinde ise Twitch takipçilerine teşekkür etmiş. Yayınları kapatamadığı için yaşanan komik anlara ithafen bir video paylaşmış. Açıklamasında ise, "Sadece 3 gündür Twitch'deyim ve şimdiden 100.000'iniz beni takip ediyor. Canlı yayınlarla ilgili gönderdiğiniz pozitif mesajlar için çok mutluyum. Acaba, bir yayını doğru düzgün kapatabilecek miyim? Control+Alt+Cancel."

 



Max Verstappen

Hollandalı sürücü, mevcut durumlar ile ilgili bir video atarak evinden hayranlarına seslenmiş, "Başlayacağımız zaman hazır olacağım. Bu arada, umarım hepiniz sağlıklısınızdır."

 


Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü, paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Bugün, evinde yeni simülatörünü kurarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, geçenlerde oylamaya açtığı iki profil fotoğrafı konusunda sonunda bir karara varmış. Yeni profil fotoğrafını paylaşan sürücü açıklamaya, "Tesadüf mü? %55'iniz bu profil fotoğrafını seçmiş." yazmış.

 

 

George Russell

İngiliz takımın İngiliz sürücüsü, evinde pizza yaparak geçirdiği akşamdan keyifli fotoğraflar paylaşmış.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- George Russell: Dünkü sanal Formula 1 yarışında yer alan İngiliz pilot, bugün de yarış yaptıklarını belirtmiş ve takipçilerini Twitch hesabına davet etmiş. Ayrıca bu yarışa katılanlara dair görüntü paylaşmış. Daha sonra da pizza yaparken çekilen bazı görüntüler paylaşmış.

- Jean Eric Vergne: Le Mans 24 Saat yarışıyla ilgili bir program izlemiş ve oradan bazı kesitler paylaşmış.

- Fernando Alonso: Renault'da yarıştığı günlere ait videolar paylamış ve V10 motorunun sesine dikkat çekmiş.

- Kimi Rakkonen: Fin pilot, kızının bale yapmaya çalıştığı ve kendisinin de ona yardım ettiği anlara dair bir görüntü paylaşmış.

- Romain Grosjean: Fransız pilot yeni bir simülatör almış ve onu kurarken çekilmiş bazı fotoğraflarını paylaşmış.

- Charles Leclerc: Dün gerçekleştirilen yarışı kazanan Charles Leclerc, bugün George Russell, Alex Albon ve Antonio Giovinazzi gibi isimlerle sanal bir yarışa katılmış. Bunun canlı yayını için de link paylaşmış. Ayrıca taraftarlarına "Kanalımda hangisini görmek istersiniz" diye sormuş. Seçeneklere de "Sadece yarış" ve "Call of Duty" koymuş.

- Pierre Gasly: Boş zamanlarında spor yapan Fransız pilot, spor yaparken çekilen bazı videolarını paylaşmış.

- Carlos Sainz: İspanyol sürücü küçüklük fotoğrafını paylaşmış ve bunun üzerinden şakalar yapmış.

- Sergio Perez: Meksikalı pilot, eşiyle birlikte spor yapan isimlerden birisi. O ana dair kısa bir görüntü paylaşmış.

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