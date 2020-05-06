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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Mayıs

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
6 May 2020 19:52

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 6 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lando Norris

McLaren'in genç sürücüsü Lando, Newyork Yankees capi ve güneş gözlüğü ile poz vermiş. Açıklama olarak, "Bu muhtemelen paylaştığım en normal, en sıkıcı fotoğraf. Diğer bir deyişle, artık yeniden yarışmaya dönmek istiyorum."

 

 

Lewis Hamilton

Dün paylaşım yapamamıştık ancak bu gönderiyi es geçmek olmaz. Dünyanın dört bir yanındaki ünlüler gibi Lewis de, normalde her sene bugünlerde gerçekleşen Met Gala'dan görüntülerini paylaşmış. Met Gala fotoğrafları için sevdiğiniz diğer ünlülerin de profillerine göz atabilirsiniz.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, evde çocukları ile oynarken aynı zamanda tedavi gördüğünü söylemiş.

 

 

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü, eline baltayı almış odunculuğa soyunmuş. Evinin arka bahçesinde odun kesmiş.

 

 

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, bu akşam 22.00'da başlayan All Stars Racing Night etkinliğinin afişini paylaşmış ve takipçilerini Twitch kanalına takip etmiş.

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot uzayan saç ve sakalıyla kendisini sergilemiş ve herkesi pozitif kalmaya çağırmış.

- Romain Grosjean: Çocuklarının ödevlerine yardım ettiğine dair bir görüntü paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Virüs arasının keyfini çıkaran Bottas, orman içerisindeki bir yolun fotoğrafını paylaşmış.

- Fernando Alonso: Alonso, Le Mans 24 Saat'e dair bir görüntü paylaşmış ve hiçbir yorum yazmamış.

- Esteban Ocon: Fransız pilot Assetto Corsa'da antrenman yaparken görüntüsünü paylaşmış.

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