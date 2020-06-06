Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Haziran
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 6 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
İngiliz şampiyon, Amerika'daki son olaylardan sonra yine bir paylaşımda bulunmuş. Çocukluğunun ne kadar zor geçtiğinden, gördüğü zorbalıktan kendini korumak için karate dersleri aldığından ve güçlü bir baba figürü olduğu için ne kadar şanslı olduğundan bahsetmiş.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Haziran
paylaşım
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