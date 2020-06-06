Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Haziran

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Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, Amerika'daki son olaylardan sonra yine bir paylaşımda bulunmuş. Çocukluğunun ne kadar zor geçtiğinden, gördüğü zorbalıktan kendini korumak için karate dersleri aldığından ve güçlü bir baba figürü olduğu için ne kadar şanslı olduğundan bahsetmiş.