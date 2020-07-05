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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 5 Temmuz

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 5 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 19:45

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 5 Temmuz'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Carlos Sainz

İspanyol sürücü Carlos, takım arkadaşının podyumunu tebrik etti. Açıklamaya, "Ne yarıştı ama! Mücadeleler ve güvenlik araçları havada uçuştu. Dokuzuncu sıradan beşinci sıraya güzel bir yükseliş oldu. Lando'yu ilk podyumu için ve takımımızı da bu güçlü hafta sonu için tebrik ederim." yazmış.

 

 

Valtteri Bottas

Fin sürücü bugün iki paylaşım yapmış. İlkinde yarış sabahında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Avusturya'da yarış günü." açıklamasını düşmüş. İkincisinde ise takımının illüstrasyonunu paylaşmış ve "Avusturya'da zafer." açıklamasını eklemiş.

 

 

Max Verstappen

Hollandalı genç sürücü de Bottas gibi iki paylaşım yapmış. İlkinde "Epey oluyor ama sonunda yarış günü" açıklaması ile aracında çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. İkincisinde ise gride yerleşme esnasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış, "Sezona istediğimiz başlangıcı yapamadık ancak bu da sporun bir parçası. Takım olarak çok çalışacağız ve önümüzdeki hafta kendimizi göstereceğiz." açıklamasını düşmüş.

 

 

Kevin Magnussen

Danimarkalı sürücü gün ile ilgili düşüncelerini aktarmış, "Fren arızası yüzünden ne yazık ki yarış dışı kaldık. Bugün oldukça iyi bir hızımız vardı ve gayet eğlenceli bir yarış olacağını düşünmüştüm. Daha çok çalışacağız ve haftaya daha iyi olarak geri döneceğiz."

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü de iki paylaşım yapanlardan. İlkinde yarışa hazırlık yaparken odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. İkincisinde ise gün ile ilgili düşüncelerini aktarmış, "Cesaret verici cuma ve cumartesi günlerinin ardından bugün yarış istediğimiz gibi gitmedi. Hızlı değildik ve frenleri kaybettik. Şimdi bunları analiz için ve güçlü bir dönüş yapmak için 7 günümüz var. Umarım yine de yarışı izlerken eğlenmişsinizdir."

 

 

Esteban Ocon

Fransız genç sürücü, pist üzerinde fotoğrafını paylaşmış. "Bugün on dördüncülükten sekizinciliğe yükseldim. İyi bir sonuç ancak biliyoruz ki daha iyisini elde edebiliriz. Haydi yapalım!"

 

 

Lando Norris

Bugün ilk F1 podyumuna çıkan genç sürücü, şampanya ile kutlama yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü, gün ile ilgili düşüncelerini aktarmış, "2020'nin ilk yarışını yedinci tamamladım. Takımımızın ilk yarışında takıma ilk puanları kazandırdığım için çok mutluyum. Zor olacağını biliyorduk ancak sonuna kadar mücadele ettik, işi temiz tuttuk ve altı önemli puan kazandık. Yeniden yarışmak harika hissettiriyor. Haftaya görüşürüz!"

 

 

Kimi Raikkonen

Buz adam coolluğundan ödün vermemiş. Yarış gününden fotoğraflarını paylaşmış ve "Yine yarıştık." açıklamasını düşmüş.

 

 

George Russell

İngiliz genç sürücü, maskesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Arkadaşı Lando'yu tebrik etmiş ve Alex'i teselli etmiş. " Yine o günlerden biri... Lando tebrik ederim, senin için aşırı mutluyum. Alex senin içinse çok üzgünüm, o podyum/zafer en kısa zamanda gelecek hiç şüphem yok!" Allah herkese Russell gibi bir arkadaş versin diyip sıradaki isme geçiyoruz.

 

 

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü yarıştan kareler paylaşmış. Açıklamasına ise motive edici bir söz yazmış: "Kalbini ortaya koyarsan herkesin beklediğinden daha iyisini elde edersin."

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, ilk F1 yarış gününden fotoğraflarını paylaşmış. Açıklamasına, "İlk F1 yarışım! Gridde ışıkların sönüşünü görmek muhteşem bir deneyimdi. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Bugün yarış hiç de kolay değildi. Yarışın başında karşılaştığımız sorunlar ilerleyen dakikalarda mücadele etmemizi zorlaştırabilirdi. Bu kesinlikle yıpratıcı bir yarıştı ve biz sonuna kadar gidebildik. Önümdeki pozisyonu ve puanı kaçırmam yazık oldu ancak yine de olumlu kalıyorum. Geçen yıla bakarak bir adım daha ilerledik ve bu hafta sonu öğrendiğim her şeyi önümüzdeki hafta ortaya koymaya hazırım. İlk yarışımı benim için hatırlamaya değer kıldıkları için Williams ekibine çok teşekkür ederim." yazmış.

 

 

Sir Jackie Stewart

Efsane yarışçı ilk podyumunu kazanan Lando'yu tebrik etmiş. İkisinin, geçtiğimiz senelerde ödül töreninde çekindiği fotoğrafı paylaşarak, "Çok yol kat etti. İlk podyumu için çok tebrik ederim." açıklamasını düşmüş.

 

 

Sergio Perez

Sergio Perez, yarışla ilgili bir kare paylaşmış ve yanlış pit stratejisi yüzünden geride kaldıklarını ima etmiş. Yine de sonucun kötü olmadığını belirtmiş.

"Vay, ne yarış ama! Başından sonuna kadar her şeyimizle zorladık. Şans bizim tarafımızda değildi. İkinci güvenlik aracında pite girmeyince işler biraz zorlaştı. Şimdi bunun yanlış bir strateji olduğunu söylemek kolay, ama tüm ekibimi tebrik etmek istiyorum. Altıncı sıranın sizi hayal kırıklığına uğrattığını bilmek beni mutlu! (Başarısızlığın takım için bir motivasyon sebebi olmasından bahsediyor) İyi bir aracımız var ve önümüzdeki hafta daha güçlü olacağız. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederiz!"

 
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