Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 4 Haziran
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 5 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Kevin Magnussen
Danimarkalı sürücü kart aracı ile yeniden pistlere dönmüş.
George Russell
Bakü'de kupa kaldırırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan George, "Bugün Bakü'de olmalıydık. Onun yerine en iyi zaferlerimden birini yad edelim." açıklamasını düşmüş.
Nicholas Latifi
Çocukluk yıllarından bir fotoğrafını paylaşan Nicholas, "Ve burası benim için her şeyin başladığı yer. İlk zaferim. 2010 senesinde Toronto Goodwood Kartways'den bir fotoğraf." açıklamasını yazmış.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 4 Haziran
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