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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 5 Haziran

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 5 Haziran
Ekleyen:
, Editör
5 Haz 2020 17:24

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 5 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü GStarRAW markası ile iş birliği yaptığı bir fotoğrafını paylaşmış. Genç sürücü ayrıca arkadaşıyla jetskiye binerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, aracının iki fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerinin iki fotoğraf arasındaki 7 farkı bulmasını istemiş.

 

 

Sergio Perez

Racing Point sürücüsü, spor yaparken uyuduğu bir fotoğrafını paylaşmış ve altına, "Tıpkı okulda yorgunluktan uyumak gibi. Spor salonunda uyurken çekilmiş fotoğrafınızı bana gönderin." yazmış.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kask yarışmasını sonuçlandırmış. Fotoğrafına yapılan en komik açıklamaları seçmiş, kazananlar Latifi'nin kaskının mini bir replikasına çok yakında kavuşacaktır.

 
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