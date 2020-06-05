Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 5 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 5 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü GStarRAW markası ile iş birliği yaptığı bir fotoğrafını paylaşmış. Genç sürücü ayrıca arkadaşıyla jetskiye binerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü Romain, aracının iki fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerinin iki fotoğraf arasındaki 7 farkı bulmasını istemiş.
Sergio Perez
Racing Point sürücüsü, spor yaparken uyuduğu bir fotoğrafını paylaşmış ve altına, "Tıpkı okulda yorgunluktan uyumak gibi. Spor salonunda uyurken çekilmiş fotoğrafınızı bana gönderin." yazmış.
Nicholas Latifi
Kanadalı sürücü geçtiğimiz haftalarda düzenlediği kask yarışmasını sonuçlandırmış. Fotoğrafına yapılan en komik açıklamaları seçmiş, kazananlar Latifi'nin kaskının mini bir replikasına çok yakında kavuşacaktır.
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