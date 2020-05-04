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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 4 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 4 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 19:47

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 4 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, bu virüs döneminde hayatını yaşadı desek abartmış olmayız. Fransız sürücü havuzunda su yatağında yatarken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "2020'nin ilk havuz günü. Minnettarım." yazmış.

 

 

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli sürücüsü Carlos, soru cevap videosu çekip YouTube kanalına koymuş. Bunun kısa bir bölümünü Instagram profilindeki gönderide paylaşmış.

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot Nicholas Latifi, dudewithsign hesabının esprili koronavirüs paylaşımını paylaşmış.

- Romain Grosjean: Son derece iyi lezzetler yapan Romain&Marion çifti yine birlikte bir yemek hazırlayıp buna dair fotoğraf paylaşmışlar. 

- Lando Norris: Lando Norris genetiğinin neye benzediğine dair bir Instagram filtresi kullanmış ve sonuç %73 bukalemun çıkmış.

- Kimi Raikkonen: Fin pilotun hem oğlu hem de kızı motokros yapmış ve Raikkonen de o anlara dair görüntüler paylaşmış.

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot, sabah esneme hareketleri yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Ünlü pilot ayrıca instagram filtrelerinden bebek filtresini denemiş ve oldukça komik olmuş.

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