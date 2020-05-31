Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 31 Mayıs

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 31 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 17:45

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 31 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra yine bir gönderi paylaşmış. Babası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Lewis, babasının doğum gününü kutlamış ve açıklamasına: "Babamı takdir etmek için bir dakika ayırmak istedim, güçlü ve başarılı bir siyahi adam. Hiçbir şeyi yoktu. Oğulları için daha iyi bir yaşam vizyonu vardı, bu yüzden işe girdi, tanıdığım herkesten daha fazla hırpalandı ve bu vizyonun gerçekleşmesi için her şeyini feda etti. Başarılı olmak için her şey ona karşı gelse de, yaptı. Onun sayesinde hem kardeşim Nicolas hem de ben çevremizde güzel insanlara, başarılı kariyere, güçlü zihinlere ve kararlılığa sahip olduk. Ona minnettarım. O her zaman benim kahramanım oldu ve her zaman olacak. 60. doğum günün kutlu olsun baba, daha nice güzel anılara..." yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü simülatörü ile fotoğraflarını paylaşmış ve yaklaşan 6 saat yarışına hatırlatmada bulundu.

 
Sonraki haber
Galeri: 2010'dan bu yana F1'de yarışan pilotların ortalama finiş pozisyonları

Önceki haber

Galeri: 2010'dan bu yana F1'de yarışan pilotların ortalama finiş pozisyonları

Sonraki haber

Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"

Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Galeri: 2010'dan bu yana F1'de yarışan pilotların ortalama finiş pozisyonları

2s
2
Formula 1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

3
Formula 1

Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"

1s
4
Formula 1

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

5
Formula 1

F1, ilk yarışlarda ters grid fikrini deneyebilir!

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"
F1

Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 31 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 31 Mayıs

Galeri: 2010'dan bu yana F1'de yarışan pilotların ortalama finiş pozisyonları
F1

Galeri: 2010'dan bu yana F1'de yarışan pilotların ortalama finiş pozisyonları

Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"
F1

Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"
F1

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.