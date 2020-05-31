Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 31 Mayıs
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 31 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra yine bir gönderi paylaşmış. Babası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Lewis, babasının doğum gününü kutlamış ve açıklamasına: "Babamı takdir etmek için bir dakika ayırmak istedim, güçlü ve başarılı bir siyahi adam. Hiçbir şeyi yoktu. Oğulları için daha iyi bir yaşam vizyonu vardı, bu yüzden işe girdi, tanıdığım herkesten daha fazla hırpalandı ve bu vizyonun gerçekleşmesi için her şeyini feda etti. Başarılı olmak için her şey ona karşı gelse de, yaptı. Onun sayesinde hem kardeşim Nicolas hem de ben çevremizde güzel insanlara, başarılı kariyere, güçlü zihinlere ve kararlılığa sahip olduk. Ona minnettarım. O her zaman benim kahramanım oldu ve her zaman olacak. 60. doğum günün kutlu olsun baba, daha nice güzel anılara..." yazmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü simülatörü ile fotoğraflarını paylaşmış ve yaklaşan 6 saat yarışına hatırlatmada bulundu.
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