Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 31 Mart

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Fransız sürücü paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dün hikayesinde "yapım aşamasında" açıklamasıyla paylaştığı projesi nihayet bitmiş. Bilgisayar ve simülatör kutularından kendine bir robot yapmış. Paylaştığı fotoğrafın altına "Çocuklarımla eğlenceli bir aktivite." yazmış. Sürücü, ayrıca bahçesinde spor yaparken çekilmiş pek çok fotoğrafını paylaşarak altına, "Evde form tutuyorum." yazmış.

George Russell

İngiliz takımın genç İngiliz sürücüsü, evinde bisiklet sürerken fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise "Hâlâ zorluyorum." yazmış.

Nicholas Latifi

Gridin yarı İranlı yarı Kanadalı sürücüsü evde TRX antrenmanı yaparken videosunu çekip paylaşmış. Vidosunun açıklamasında da bu videoyu kendisinin çektiğini belirtmiş ve bu gibi içerikler yapmak için çok fazla zamanı olduğunu söylemiş.

Instagram Hikayeleri

Lewis Hamilton: Gülümserken bir videosunu paylaşan İngiliz sürücü, instagramda 15 milyon takipçiye ulaşmış. Hayranlarına teşekkür için bir mesaj paylaşmış. Hikayesine, "Arkadaşlar, sizlere beni desteklediğiniz için, yolculuğumda bana katıldığınız için ve bir aile olarak büyüdüğümüz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sizlere sevgi ve pozitiflik gönderiyorum. #teamlh" yazmış.

Valtteri Bottas: Sevgilisi, Tiffany Cromwell'in #izolasyon etiketi ile paylaştığı Valtteri ve kendisinin karlarla kaplı dağda, dağ evinin önünde paylaştığı videosunu tekrar paylaşmış. Finli sürücü ayrıca, kendisi ile ilgili bir karikatürü paylaşmış.

Carlos Sainz: İspanyol sürücü köpeğini severken videosunu paylaşarak "evdeki aslan" açıklamasını eklemiş. Bir diğer hikayede ise köpeği, org çalan kardeşinin önünde durarak adeta şarkı söylüyor.

Lando Norris: İngiliz sürücü, bu haftaki Twitch canlı yayın programını paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Avustralyalı sürücü, arkadaşları ile Chubby Bunny olarak da bilinen bir meydan okumanın biraz farklısını yapmış. Bu meydan okumada ağzınıza sığdırabildiğiniz kadar marshmallow sığdırmaya çalışıyorsunuz. Daniel 16 tane sığdırabilmiş. Arkadaşlarının skoru ise 17 ve 20. Daniel ayrıca boyun egzersizi yaparken çekilmiş videoları paylaşmış. Tüm videolarda şarkı söylüyor.

Estaban Ocon: Daniel'ın yeni takım arkadaşı Estaban, yine her zaman oldupu gibi model arabalarının ve çıkartmalarının olduğu bir fotoğraf paylaşmış.

Antonio Giovinazzi: İtalyan takımın İtalyan sürücüsü, yeni gelen simülatör pedallarının kutu açılım videosunu paylaşmış.

Nicholas Latifi: F1'in yeni sürüsücü, kardeşi ile evde antrenman yaparken videosunu paylaşmış.