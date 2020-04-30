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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Nisan
Ekleyen:
, Editör
30 Nis 2020 19:33

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 30 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon Lewis Hamilton, İtalyan Style Magazin'e çıkmış. Genç sürücü fotoğraflarını paylaşmış.

 

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, eve simülatörünü kuran arkadaşına teşekkür etmiş ve yepyeni simülatörünün fotoğraflarını paylaşmış.

 

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, saçlarını kestirmiş ve yeni halinin fotoğrafını paylaşmış.

 

 

 

Lando Norris

İngiliz sürücü, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs için 30 milyon pound toplayan Tom Moore'u tebrik etmişti. Şimdi ise, kaskını ona göndermiş ve yeniden 100. yaşını kutlamış.

 

 

 

George Russell

Williams sürücüsü, Alex Albon ile yarış oynarken çekilmiş komik bir anın fotoğrafını paylaşmış.

 

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

Valtteri Bottas: Fin pilot da sonunda diğer pilotlara katılmış ve kendisine yeni bir simülatör satın almış. Sonrasında da buna dair paylaşımlarda bulunmuş.

Lewis Hamilton: İngiliz pilot,  güne müzikle başlamış. Akşam da annesi ile yeğenleriyle görüntülü konuşma yapmış. Buna dair de hikaye paylaşmış.

George Russell: Williams pilotu, kendisiyle ilgili bir legoyu paylaşmış ve altına "bunu sevdim" yazmış.

Charles Leclerc: Monakolu pilot, F1 2020 oyununun kapak resmini paylaşmış. Kapak resminde, kendisinin ve Max Verstappen'in resmi yer alıyor.

Sergio Perez: Oğluyla oynarken çekindiği bir videosunu paylaşmış. Daha sonra da küçüklüğüne dair bir fotoğraf paylaşmış.

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