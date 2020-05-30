Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mayıs
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 30 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Lewis Hamilton
İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra insanlık namına eşitliğin sağlanması için konuşan küçük bir kızın videosunu paylaşmış.
Valtteri Bottas
Finlandiyalı sürücü, spor eğitmeni ile spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.
Pierre Gasly
Fransız genç sürücü karting videolarını paylaşmış ve "Mutlu günler! Son günlerde kartinge dönmek iyi geldi." açıklamasıyla paylaştı.
Antonio Giovinazzi
Sparco kapüşonlusu ile poz veren İtalyan sürücü, "Kokpitin içinde de dışında da mükemmel uyuyor." açıklamasıyla paylaşmış.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mayıs
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