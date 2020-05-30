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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mayıs

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 18:16

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 30 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü yaşanan son olaylardan sonra insanlık namına eşitliğin sağlanması için konuşan küçük bir kızın videosunu paylaşmış.

 

 

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, spor eğitmeni ile spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü karting videolarını paylaşmış ve "Mutlu günler! Son günlerde kartinge dönmek iyi geldi." açıklamasıyla paylaştı.

 

 

Antonio Giovinazzi

Sparco kapüşonlusu ile poz veren İtalyan sürücü, "Kokpitin içinde de dışında da mükemmel uyuyor." açıklamasıyla paylaşmış.

 

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