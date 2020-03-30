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Formula 1 / Özel Haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Mart
Ekleyen:
, Editör
30 Mar 2020 16:37

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 30 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Amerikan takımın Fransız sürücüsü, sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Kapıda durup içeriyi işaret ettiği bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yazmış: "Bu taraftan lütfen, evinizde kalın! Nasıl gidiyor?"

 

Carlos Sainz

McLaren takımının tecrübeli sürücüsü Carlos, pitstop esnasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış. Koronavirüs ile mücadelede eden 7 F1 takımını tebrik etmiş. Fotoğrafın açıklamasında ise şunlar yazıyor: "Pitlane Projesi. Yedi F1 takımı, VentilatorChallengeUK (Birleşik Krallık Havalandırma Meydan Okuması) konsorsiyumuna  katılarak, hastanelerin covid19'a karşı savaşması için solunum cihazları ve ekipmanları üreten hayatları kurtarmaya çalıştı. McLaren ekibi ile gerçekten gurur duyuyorum. Vamos!"

 

Charles Leclerc

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü, geçtiğimiz sene Bahreyn'de ona pole pozisyonunu kazandıran turun videosunu paylaşmış. Açıklamasına ise şunları yazmış: "Bundan tam olarak 1 yıl önce, ilk kez bir Formula 1 yarış hafta sonunda pole pozisyonu kazandım. F1 aracı kullanma hissini özlüyorum ve durumun çok yakında iyileşeceğini umuyorum. Güvende kalın. Bunun gibi diğer anları çok yakında paylaşmayı umuyoruz!"

 

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü paylaştığı videoda ve açıklamasında, arkadaşları ile değişik meydan okumalar deneyeceklerini ve bunları hikaye kısmında paylaşacaklarını söylemiş. Açıklama videosu aşağıda, meydan okumalar ise hikaye kısmına bakabilirsiniz.

 

 

Instagram Hikayeleri

Lewis Hamilton: Lewis, köpeği Rosco'yu arkadaşına emanet etmiş. Arkadaşı da Rosco'yu ve kendi köpeklerini havuç ile beslerken video paylaşmış. Lewis de bu videoyu tekrar paylaşmış. Kısa zaman önce, Mercedes F1 takımı artık koronavirüs maskesi üreteceğini açıklamıştı. Lewis o haberi paylaşarak, "Takımımla gurur duyuyorum." açıklamasını yazmış.

Romain Grosjean: Sabah kahve içerken fotoğrafını paylaşarak, "Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklı ve güvendesinizdir." yazmış. Ayrıca, evindeki odalardan birinin kapısının önündeki kutuları paylaşarak, "Yapım aşamasında." açıklamasını yazmış.

Carlos Sainz: Boyun egzersizi yaparken çekilmiş bir videdosunu paylaşan Carlos, açıklamasına "Son birkaç haftadır hayatımın özeti." yazmış.

Lando Norris: Kendisi gibi Max Verstappen'in de yarıştığı, Team Redline'ın e-yarışı için hatırlatma yapmış. Açıklamasına ise "Eğer bir şey yapmadan oturuyorsanız sizi canlı yayına bekliyorum. Yayın TSİ 19.30'da!" yazmış. (Tabii ki Lando bunu İngiltere zamanına göre paylaşmış ama bizler sizin için Türkiye zamanına göre düzenledik. Rica ederiz.)

Daniel Ricciardo: Avustralyalı sürücü gönderi kısmında bahsettiği meydan okumaları paylaşmış.

Estaban Ocon: Fransız takımın Fransız sürücüsü, Twitch canlı yayınının linkini paylaşmış.

Nicholas Latifi:  Yarı İranlı yarı Kanadalı olan sürücü, arka fonda "Seni Özlüyorum" isimli bir şarkı çalarken çekilmiş bir videosunu paylaşmış. Video muhtemelen, test sürüşlerinin gerçekleştiği hafta çekilmiş. Açıklama olarak ise, "Aracıma ve takımıma kavuşacağım o günü sabırsızlıkla bekliyorum." yazmış.

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