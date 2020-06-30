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Formula 1 / Nostalji

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Haziran

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Haziran
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 17:27

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 30 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, Ziggo Sport ile yaptığı iş birliğinin ikinci videosunu paylaşmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, kanserle mücadeleye destek olmak için 3 km bisiklet sürdüğü, yürüdüğü ve koştuğu bir etkinliğe katılmış.

 

 

 

Kimi Raikkonen

Finlandiyalı sürücü ILOQ kilit firması ile yaptığı iş birliğinin videosunı paylaşmış.

 

 

Antonio Giovinazzi

Koronavirüs döneminde neler yaptığına dair yeni bir video klip daha 

 
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Editör İnci Beğen

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