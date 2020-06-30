Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Haziran

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, Ziggo Sport ile yaptığı iş birliğinin ikinci videosunu paylaşmış.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, kanserle mücadeleye destek olmak için 3 km bisiklet sürdüğü, yürüdüğü ve koştuğu bir etkinliğe katılmış.

Kimi Raikkonen

Finlandiyalı sürücü ILOQ kilit firması ile yaptığı iş birliğinin videosunı paylaşmış.

Antonio Giovinazzi

Koronavirüs döneminde neler yaptığına dair yeni bir video klip daha