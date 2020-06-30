Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Haziran
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 30 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, Ziggo Sport ile yaptığı iş birliğinin ikinci videosunu paylaşmış.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, kanserle mücadeleye destek olmak için 3 km bisiklet sürdüğü, yürüdüğü ve koştuğu bir etkinliğe katılmış.
Kimi Raikkonen
Finlandiyalı sürücü ILOQ kilit firması ile yaptığı iş birliğinin videosunı paylaşmış.
Antonio Giovinazzi
Koronavirüs döneminde neler yaptığına dair yeni bir video klip daha
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 30 Haziran
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