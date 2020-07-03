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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Temmuz

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 18:54

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 3 Temmuz'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Nicholas Latifi

Kanadalı sürücü aracıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış. "Her şeyden önce, geri döndüğüm için son derece mutluyum. Koltuğumdan bu kadar ayrı kaldıktan sonra pit yolundan çıkıp dümdüz salınmak kesinlikle güzel bir duygu oldu! Genel olarak, karışık bir gündü..." şeklinde gününü özetlemiş.

 

 

George Russell

Genç İngiliz sürücü aracıyla fotoğrafını paylaşmış. "Geri dönmek güzel." açıklamasını düşmüş.

 

 

Pierre Gasly

Fransız genç sürücü fotoğraflarını paylaşmış. "Geri döndük! Bu hissi çok özlemişim! Bugün öğleden sonra bazı sıkıntılar yaşamamıza rağmen harikaydı. Yarın yılın ilk sıralama turları gerçekleşecek, haydi bakalım!" açıklamasını yazmış.

 

 

Carlos Sainz

F1 resmi hesabının paylaştığı videoyu yeniden paylaşmış. Açıklamasına, "4 aydan sonra ilk tur... bu araçlar çooooook hızlıymış." yazmış.

 

 

Lando Norris

Aracıyla pistteyken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Araca yeniden binmek harikaydı. Yarın yine bineceğim." açıklamasını yazmış.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü, pistte hızla yol alırken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. "Geri dönmek güzel. Antrenmanları beğendiniz mi?" açıklamasını yazmış.

 

 

Max Verstappen

Hollandalı genç sürücü, günden fotoğraflarını paylaşmış. "Geri döndük! Hâlâ halledilecek bazı işler var ancak yarışmaya geri döndüğüm için çok mutluyum." açıklamasını düşmüş.

 

 

Charles Leclerc

Monakolu genç sürücü, pistte aracıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına, "Yapılacak çok iş var ancak çalışarak her şey mümkün. Piste geri dönmek çok güzel." yazmış.

 

 

Lewis Hamilton

İngiliz şampiyon, pistte aracıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Altına, "Direksiyon arkasında birinci gün! Dostum, bayıldım. Takım bugün büyük çaba sarf etti ve gerçekten sıradışı şartlarda iyi bir temel hazırladı. Sıkı çalışarak bu hafta sonu yarışmamızı mümkün kılan herkese minnettarım. Size tüm pozitifliğimi gönderiyorum." yazmış.

 
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