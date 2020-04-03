Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Nisan

Instagram Gönderileri

Antonio Giovinazzi

İtalyan sürücü, bu hafta sonu düzenlenecek olan F1 sanal yarışına katılacağını duyurmuş.

Carlos Sainz

İspanyol sürücü, profil fotoğrafını değiştirmek istediğini ancak iki fotoğraf arasında kararsız kaldığını dile getirmiş ve hayranlarından yardım istemiş. Kupa veya biber emojisi koyarak sizler de Carlos'a seçim yapması konusunda yardım edebilirsiniz.

Lando Norris

McLaren'in genç sürücü, bağış toplarken verdiği sözü tutmuş ve saçlarını kısacık kestirmiş. Profilinde bununla ilgili Twitch yayınından bir kesit içeren video ve Stranger Things dizisine uyarlanmış komik bir fotoğrafını paylaşmış.

Instagram Hikayeleri

Nicholas Latifi: Williams'ın en yeni sürücüsü geçen seneki Bahreyn zaferini paylaşmış. Ayrıca Twitch linkini hayranlarıyla paylaşarak Fortnite oynayacağını duyurmuş.

Pierre Gasly: Fransız sürücü, kız arkadaşının dünkü doğum günü için arkadaşlarıyla beraber toplu konferans görüşmesi yapmış. İlerleyen hikayelerde ise spor yaparken çekilmiş videoları paylaşmış.

Antonio Giovinazzi: İtalyan takımın genç sürücüsü, La Casa De Papel'in yeni sezonunu izlediğini gösteren video paylaşmış. İlerleyen hikayelerde de katıldığı canlı yayınlara ve soru cevap etkinliklerine link vermiş.

Esteban Ocon: Fransız takımın Fransız sürücüsü, Gran Tourismo'daki araç renk düzenini gösteren bir video paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Avustralyalı sürücü, arkadaşları ile birlikte meydan okumalar yapmaya devam ediyor. Bugünkü meydan okumaları ise isabetli atış yapma! Eğlenceli videoları Daniel'ın hikayelerinden izleyebilirsiniz. Sürücü ayrıca müzik grubu Mumford & Sons'ın Mumford'ı olan Marcus Mumford ile canlı yayın gerçekleştirmiş. Silinmeden izleyin!

Daniil Kvyat: Gridin Rus sürücüsü, bugün kendisine karidesli linguine pişirmiş. Fotoğrafını bizlerle paylaşmış.

Charles Leclerc: Kalpleri kısa zamanda fethetmeyi başaran Monakolu sürücü, yeni sezonunu heyecanla beklediği La Casa De Papel'i izlerken videosunu paylaşmış.

Valtteri Bottas: Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü, Finlandiya'daki izolasyonuna devam ediyor. Sevgilisi ile kayak yaparken çekilmiş videosunu paylaşmış. Ayrıca takımın paylaştığı gönderileri hesabında tekrar paylaşmış. Bu gönderilerden birinde, Valtteri Bottas'ı karton kutudan/ kağııtan yapmanızı sağlayacak bir tasarım mevcut!

Max Verstappen: Hollandalı yetenekli sürücü, kız kardeşinin yönettiği ve kendisinin sloganının (Unleash the lion/ Aslanı serbest bırak) ismini taşıyan giyim markasının gönderisini paylaşarak yeni ürünleri tanıtmış. Verstappen ayrıca kız kardeşi ile gurur duyduğunu söylemiş.

Sergio Perez: Meksikalı sürücü, gece vakti Madrid sokaklarında arabası ile turlarken çekilmiş videosunu paylaşmış. Sokakları tenha bulan sürücü halkı tebrik ederek, #evdekal mesajını vermiş.

Romain Grosjean: İlginç bir şekilde günlük paylaşım sayısını azaltan Romain, yemek yaparken çektiği bir videoyu paylaşmış.

Carlos Sainz: McLaren'in tecrübeli sürücüsü, köpeğinin musluktan su içerken çekilmiş videosunu paylaşmış. Ayrıca ilerleyen hikayelerde spor yaparken çekilmiş videolarını ve katılacağı sanal Gran Tourismo yarışı ile ilgili kaydırmalı link paylaşmış.

Lando Norris: İngiliz genç sürücü, evinin bahçesinde spor yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaşmış.