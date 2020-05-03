Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Mayıs

Instagram Gönderileri

Carlos Sainz

Gençlik yıllarından annesiyle bir fotoğrafını paylaşan McLaren sürücüsü, annesinin anneler gününü kutlamış.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücüsü, pazar gününü sevgilisiyle bisiklet binerek geçirmiş ve gününün güzel geçtiğini söylemiş.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü normalde bugün gerçekleşmesi gereken Hollanda GP için üzgün olduğunu dile getirmiş. F1 araçları ile Red Bull Racing tarzı yapılmış bir yolculuk videosunu paylaşmış. Açıklamasında ise, "Ülkemde Orange Army (Turuncu ordu, yani kendi hayran kitlesi) önünde yarışmayı çok isterdim. Bu senenin başında muhteşem bir yolculuk videosu çekmiştik. Seyirciler önünde yarışmak gibi olmasa da umarım yine de hoşunuza gider." yazıyor.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, arka bahçesinde çekilmiş selfiesini paylaşmış. "Güneş yüzünü tekrar gösterdi. Çocuklarla bahçede aktivite yapıyoruz. Peki sizler neler yapıyorsunuz?" demiş.

Lando Norris

McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando, sanal Indycar aracı ile tellerde asılı durduğu fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasında ise şu yazıyor, "Sadece seni yavaşlatmak istemiştim. -Simon Pagenaud 2020"

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot, akşam düzenlenen Formula 1 sanal yarışı için herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Romain Grosjean: Fransız pilot aşçılık yeteneklerini konuşturmaya devam etmiş ve eşi Marion Grosjean ile yemek yapmış. Bununla ilgili de görüntü paylaşmış.

- George Russell: Formula 1'in sanal yarışı için takipçilerini Twitch hesabına davet eden Russell, ikinci sırada tamamladığı yarışın ardından podyumun görüntüsünü paylaşmış. Yarıştan sonra da annesinin hazırladığı yemeğin fotoğrafını paylaşıp "Yarış sonrası yemeği. Teşekkürler anne!" yazmış.

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot, sabah koşularına bir yenisini daha eklemiş ve 30 derecede 1 saat 15 dakika koştuğunu belirtmiş.

- Alex Albon: Red Bull'un düzenlediği etkinliğin fotoğraflarını ve videosunu paylaşmış. Akşam da takipçilerini yarışı takip etmeleri için Twitch hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Güne pankekle başlayan Bottas, sonrasında kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bisiklet sürmüş. O anlara dair de pek çok görüntü paylaşmış.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot da akşam üzeri yapılan sanal yarış için takipçilerini Twitch hesabına davet edenlerden bir diğeri olmuş.

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