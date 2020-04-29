Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Nisan
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 29 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Romain Grosjean
Fransız sürücü, kadın erkek eşitliğini anlatan bir sweatshirt giymiş ve reklamını yapmış.
Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!
- Lewis Hamilton: İngiliz pilot spor yapmaya devam ediyor! Sabah erken saatlerde koşuya çıkan Hamilton, o anlara dair görüntü paylaşmış. Spor sonrasında da saçlarını sergilemiş.
- George Russell: Alex Albon ve Charles Leclerc ile akşam üzeri oyun oynamış ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.
- Valtteri Bottas: Kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile birlikte muzlu ekmek yapmış ve kız arkadaşının hikayesini kendi profilinde paylaşmış.
- Charles Leclerc: Monakolu pilot da gün içerisinde birkaç kez herkesi Twitch yayınını takip etmeye davet etmiş.
- Carlos Sainz Jr: Köpeğine dair bir video klip paylaşmış.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Nisan
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Yarış merkezi
25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
57 gün
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Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
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02:00
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|FP2
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Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
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06:00
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|FP3
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Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
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