Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Nisan

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Fransız sürücü, kadın erkek eşitliğini anlatan bir sweatshirt giymiş ve reklamını yapmış.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot spor yapmaya devam ediyor! Sabah erken saatlerde koşuya çıkan Hamilton, o anlara dair görüntü paylaşmış. Spor sonrasında da saçlarını sergilemiş.

- George Russell: Alex Albon ve Charles Leclerc ile akşam üzeri oyun oynamış ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile birlikte muzlu ekmek yapmış ve kız arkadaşının hikayesini kendi profilinde paylaşmış.

- Charles Leclerc: Monakolu pilot da gün içerisinde birkaç kez herkesi Twitch yayınını takip etmeye davet etmiş.

- Carlos Sainz Jr: Köpeğine dair bir video klip paylaşmış.

Alakalı video