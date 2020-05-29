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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mayıs

paylaşım
yorumlar
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
29 May 2020 17:19

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 29 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Max Verstappen

G-Star RAW markasının yüzü olan Hollandalı sürücü, bugün marka ile yapacağı soru cevap etkinliği için bir gönderi paylaşmış ve hayranlarına sorularını yorum olarak sormalarını söylemiş.

 

 

Sergio Perez

Racing Point sürücüsü, pek çok aileye Covid-19 sürecinde yardım topladı. Hâlâ yardım bekleyen pek çok aile için kaskını açık arttırmaya çıkardığını ve açık artırmadan elde edilecek geliri bağışlayacağını duyurdu.

 
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