Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mayıs

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Max Verstappen

G-Star RAW markasının yüzü olan Hollandalı sürücü, bugün marka ile yapacağı soru cevap etkinliği için bir gönderi paylaşmış ve hayranlarına sorularını yorum olarak sormalarını söylemiş.

Sergio Perez

Racing Point sürücüsü, pek çok aileye Covid-19 sürecinde yardım topladı. Hâlâ yardım bekleyen pek çok aile için kaskını açık arttırmaya çıkardığını ve açık artırmadan elde edilecek geliri bağışlayacağını duyurdu.