Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mayıs
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 29 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Max Verstappen
G-Star RAW markasının yüzü olan Hollandalı sürücü, bugün marka ile yapacağı soru cevap etkinliği için bir gönderi paylaşmış ve hayranlarına sorularını yorum olarak sormalarını söylemiş.
Sergio Perez
Racing Point sürücüsü, pek çok aileye Covid-19 sürecinde yardım topladı. Hâlâ yardım bekleyen pek çok aile için kaskını açık arttırmaya çıkardığını ve açık artırmadan elde edilecek geliri bağışlayacağını duyurdu.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mayıs
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