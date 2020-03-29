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Formula 1 / Özel Haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mart

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 29 Mart
Ekleyen:
, Editör
29 Mar 2020 19:12

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 29 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü Lewis, sörf yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise, "Umuyorum ve dua ediyorum ki, bu zor zamanı ailelerinizle evinizde güvende geçiriyorsunuzdur. Bu zamanı kendim üzerinde çalışarak geçiriyorum, fiziksel ve çoğunlukla duygusal olarak. Bu durum hepimizde yoğun zihinsel gerginliğe neden olabilir yoğun ama yalnız olmadığınızı biliyorum. Hepimiz bu işte birlikteyiz. Hepimiz bu süreçte, hayatımızdaki insanların ve sahip olduklarımızın kıymetini bilmeliyiz. Instagramda aktif olamadığımı biliyorum ama hepinizi düşünüyorum ve desteğiniz için çok minnettar olduğumu bilmenizi istiyorum ve sizleri her zaman seviyorum. Sizlere pozitiflik gönderiyorum." yazmış.

 

Romain Grosjean

Amerikalı takımın Fransız sürücüsü, "Pazar günü yarış günüdür." diyerek geçmişten güzel bir video paylaşmış.

 

George Russell

İngiliz takımın İngiliz sürücüsü Poke Bowl yapmış ve fotoğrafını paylaşmış. "Şef GR (George Russell) Poke Bowl'u ile birlikte." açıklamasıyla paylaşmış.

 

Nicholas Latifi

Williams'ın yeni sürücüsü Latifi, Veloce eSports'un ve Motorsport.com'un düzenlediği online yarışı hatırlatmak için afiş paylaşmış.

 

 

Instagram Hikayeleri

Lewis Hamilton: 11 yaşındaki go-kart zamanlarından bir görsel paylaşmış. Ayrıca, eski bir fotoğrafını daha paylaşan sürücü, saçlarının örülmüş olduğu müzikli bir video paylaşmış.

Romain Grosjean: Fransız sürücü, bugün çoğunlukla arkadaşlarının onu etiketlediği hikayeleri  paylaşmış.

Daniel Ricciardo: Avustralyalı sürücü spor yaparken çekilmiş videosunu paylaşmış ve 10 şınav meydan okumasına katılarak  arkadaşlarına da meydan okumuş.

 

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