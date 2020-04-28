Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Nisan

Instagram Gönderileri

Romain Grosjean

Haas'ın Fransız sürücüsü Romain, simülatörünün fotoğrafını paylaşmış, açıklamasına ise "Ev kokpiti." yazmış.

Nicholas Latifi

Williams'ın en yeni sürücüsü Nicholas, 29 Nisan Çarşamba (yarın) F1 2019 platformunda açık lobi yarışında sunuculuk yapacağını takipçilerine duyurmuş. Yarışta Williams e-spor takımından Michael Romanidis ve Alvaro Carreton'un yanı sıra başka konuklar da olacak.

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot, akşam üzeri Twitch hesabından yayın yapacağını söylemiş ve takipçilerini buraya davet etmiş.

- Romain Grosjean: Güne iRacing ile başlayan Fransız pilot, buna dair küçük bir paylaşım yapmış ve ardından çocuklarının boya çalışmasını paylaşmış. Akşam üstü de yaptığı yemeğin görüntüsünü paylaşmış.

- Daniil Kvyat: Elektro gitar çalmayı seven Rus pilot, akşam üzeri elektro gitarıyla çekindiği fotoğrafını paylaşmış.

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot müzik eşliğinde koştuğu kısa bir video klip paylaşmış. Bu klipte Hamilton'ın sakalları gözlerden kaçmıyor.

- Daniel Ricciardo: Kendisini anlatan ve onun için önemli olan üç şarkılık bir seri paylaşacağını söyleyen Ricciardo, bu haftaki üç şarkısını paylaşmış.