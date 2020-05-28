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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Mayıs

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
28 May 2020 17:03

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 28 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü, arazi aracı sürerken çekilmiş videosunu paylaşmış ve bu sürüşün onun için bir nevi refleks antrenmanı olduğunu söylemiş.

 

 

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, ilk F2 featured yarışı Bahreyn 2019'dan bir kare paylaşmış ve tekrar yarışmak için sabırsızlandığını söylemiş.

 

 

Antonio Giovinazzi

F1 aracının fotoğrafını paylaşan İtalyan sürücü, "İki çeşit insan vardır; F1'i özleyenler ve yalan söyleyenler." açıklamasını düşmüş.

 

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