Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Mayıs
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 28 Mayıs'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Instagram Gönderileri
Daniel Ricciardo
Gridin Avustralyalı sürücüsü, arazi aracı sürerken çekilmiş videosunu paylaşmış ve bu sürüşün onun için bir nevi refleks antrenmanı olduğunu söylemiş.
Nicholas Latifi
Kanadalı genç sürücü, ilk F2 featured yarışı Bahreyn 2019'dan bir kare paylaşmış ve tekrar yarışmak için sabırsızlandığını söylemiş.
Antonio Giovinazzi
F1 aracının fotoğrafını paylaşan İtalyan sürücü, "İki çeşit insan vardır; F1'i özleyenler ve yalan söyleyenler." açıklamasını düşmüş.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Mayıs
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