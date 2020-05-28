Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Mayıs

Instagram Gönderileri

Daniel Ricciardo

Gridin Avustralyalı sürücüsü, arazi aracı sürerken çekilmiş videosunu paylaşmış ve bu sürüşün onun için bir nevi refleks antrenmanı olduğunu söylemiş.

Nicholas Latifi

Kanadalı genç sürücü, ilk F2 featured yarışı Bahreyn 2019'dan bir kare paylaşmış ve tekrar yarışmak için sabırsızlandığını söylemiş.

Antonio Giovinazzi

F1 aracının fotoğrafını paylaşan İtalyan sürücü, "İki çeşit insan vardır; F1'i özleyenler ve yalan söyleyenler." açıklamasını düşmüş.

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