Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Haziran

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü, Pride kutlamalarına destek vermiş.

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, ziggo sport ile yaptığı bir reklam filmini paylaşmış. Yeni sezonun yaklaştığını ve yayınların bu yayıncı üzerinden yayınlanacağını söylemiş.

Romain Grosjean

Fransız sürücü, Paul Ricard pisti hatırası olan son dönemlerin en moda şapka modeli bucket hat ile poz vermiş. Fotoğrafının açıklamasına, "Bugün Fransa Grand Prix'sinde olmalıydım. Bu özel etkinliğin tadını çıkaramadığım ve hayranlarımla vakit geçiremediğim için üzgünüm. Dilerim 2021'de hepinizi orada görürüm." yazmış.

Daniel Ricciardo

Avustralyalı sürücü evde antrenman yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış, "Ufoları yakalıyorum ve boynumu büyük ve güzel yapıyorum." açıklamasını yapmış.

Esteban Ocon

Fransız genç sürücü, yarış tulumuyla bir fotoğrafını paylaşmış. Yeni sezona 1 hafta kaldığını hatırlatmış.