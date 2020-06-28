Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 28 Haziran
"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 28 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Lewis Hamilton
İngiliz sürücü, Pride kutlamalarına destek vermiş.
Max Verstappen
Hollandalı sürücü, ziggo sport ile yaptığı bir reklam filmini paylaşmış. Yeni sezonun yaklaştığını ve yayınların bu yayıncı üzerinden yayınlanacağını söylemiş.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, Paul Ricard pisti hatırası olan son dönemlerin en moda şapka modeli bucket hat ile poz vermiş. Fotoğrafının açıklamasına, "Bugün Fransa Grand Prix'sinde olmalıydım. Bu özel etkinliğin tadını çıkaramadığım ve hayranlarımla vakit geçiremediğim için üzgünüm. Dilerim 2021'de hepinizi orada görürüm." yazmış.
Daniel Ricciardo
Avustralyalı sürücü evde antrenman yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış, "Ufoları yakalıyorum ve boynumu büyük ve güzel yapıyorum." açıklamasını yapmış.
Esteban Ocon
Fransız genç sürücü, yarış tulumuyla bir fotoğrafını paylaşmış. Yeni sezona 1 hafta kaldığını hatırlatmış.
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