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Formula 1 / Sosyal Medya

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Nisan

paylaşım
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Nisan
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 20:19

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 27 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

Carlos Sainz

Bugün McLaren'in İspanyol sürücüsü Carlos'un ablası Blanco'nun doğum günü! Sainz ailesi, hep birlikte samimi bir poz vermiş, genç sürücü ablasının doğum gününü tebrik etmiş.

 

Sürücü ayrıca, garajda çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış ve 2020 sezonunun yeni yarış takvimini sabırsızlıkla beklediğini söylemiş.

 

 

Romain Grosjean

Fransız sürücü Romain, hayranlarına imza verirken çekilmiş geçmişten bir fotoğrafı paylaşmış. Fransa GP'sinin ertelenmesine yorum yapan Romain, açıklamasına şunu yazmış: "2020 Fransa GP için sabırsızlanıyordum. Bugünkü iptalden sonra maalesef 2021 senesini beklemek zorundayız."

 

 

 

Max Verstappen

Hollandalı sürücü, takımındaki en önemli kişilerden biri olan Helmut Marko'nun 77. doğum gününü kutlamış.

 

 

 

Lewis Hamilton

İngiliz sürücü pist kenarında çekilmiş fotoğrafını paylaşmış. Sürücü, her gün yarışmayı özlediğini, bu sezonun 8 yaşından beri başlayamadığı ilk sezon olduğunu söylüyor.

 

 

 

Instagram Hikayeleri: Silinmeden mutlaka izleyin!

- Romain Grosjean: Fransız pilot, simülatörü için yeni bir direksiyon satın almış ve bunun görüntüsünü paylaşmış. Altına da "Çok iyi." notunu düşmüş.

- Daniil Kvyat: Kendisine gönderilen tüm doğum günü mesajları için teşekkür etmiş.

- Lewis Hamilton: İngiliz pilot sabah erkenden koşuya çıkmış ve buna dair bir video klip paylaşmış. Koşudan sonra bir video daha yayınlamış ve vücudunun halini paylaşmış.

- Lando Norris: Akşam düzenlediği bir etkinlik için herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Valtteri Bottas: Evlerinin yakınına küçük çaplı bir alev yakmış ve buna dair görüntü paylaşmış. Ayrıca F1'in 2020 takvimiyle ilgili paylaşımını da hikayesine eklemiş.

- Max Verstappen: Hollandalı pilot, Hollanda bayraklı bir fotoğrafını paylaşıp Kral Günü'nü kutlamış.

- George Russell: İngiliz pilot, leziz bir pizza hazırlamış ve bunun görüntüsünü paylaşmış.

- Pierre Gasly: Fransız pilot, The Last Dance filmini seyrettiğine dair bir görüntü paylaşmış.

- Esteban Ocon: Fransa GP'nin takvimden düşmesinin ardından paylaşım yapan Ocon, üzgün olduğunu dile getirmiş.

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