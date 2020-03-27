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Formula 1 / Son dakika

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Mart

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Mart
Ekleyen:
, Editör
27 Mar 2020 18:00

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 27 Mart'taki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Roman Grosjean

Fransız sürücü, yeni simülasyon direksiyonu ile bir fotoğrafını paylaşmış. Açıklamasına ise, "Yarışmayı özlemiyorum. Yarışmayı özlemiyorum. Yarışmayı özlemiyorum. Çok özlüyoruuuuuuuummmmm." yazmış.

 


Daniel Ricciardo

Avustralya sürücü, geçen seneki Monako Grand Prix'sinden araç üstü görüntüleri paylaşmış. Açıklamasında ise, Monako'nun çok sevdiği bir pist olduğunu, orada yarışmaktan zevk aldığını ve orada yarışmayı çok özleyeceğini söylemiş.

 


Lando Norris

Lando Norris, 29 Mart Pazar günü düzenlenecek yarış etkinliğiyle ilgili yeni bilgiler vermiş. Bu etkinliğin kendi Twitch hesabından yayınlanacağını da söylemiş.

 

Instagram Hikayeleri

Nicholas Latifi: Williams'ın en yeni sürücüsü, instagram hikayeleri üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Ayrıca dün sorduğu "Twitch hesabı açmalı mıyım?" sorusunun da cevabını açıkladı.

Toprak Razgatlıoğlu: Takımının gönderisini paylaşan Toprak, kendisi için özel yapılmış Akrapovic egzozun fotoğrafını paylaşmış.

Sergio Perez: Meksikalı bir telefon firmasının coronavirüs reklamını paylaşmış.

Estaban Ocon: 15 dakika boyunca GranTourismo oynadığı instagram tv videosunu paylaşmış. Ayrıca Alpine Stars'ın, coronavirüs reklamını paylaşmış. F1 resmi sitesindeki köşesindeki yazısının linkini paylaşmış.

Alex Albon: Red Bull sürücüsü, Çinli golf oyuncusu ile simülatörde çekilmiş videosunu paylaşmış. Kendisi için bir Aston Martin tasarlayan Albon, hayranlarına "Sizce ne zaman gelir?" diye sormuş.

Max Verstappen: Kız kardeşinin yönettiği kendi markalarının web sitesindeki bir duyuru için hatırlatma paylaşmış.

Romain Grosjean: Sabah 9'da yaptığı boyun güçlendirme egzersizinden bir fotoğraf paylaşmış.

Carlos Sainz: İspanyol sürücü, yeni simülatörünün fotoğrafını paylaşmış.

Valtteri Bottas: Sevgilisi Tiffany Cromwell için pancake yapan Valtteri, pancake yaparken videosunu ve fotoğrafını paylaşmış.

Pierre Gasly: Arkadaşının röportajına konuk olan Gasly, röportaja link paylaşmış.

Antonio Giovinazzi: İtalyan takımın İtalyan sürücüsü iki meydan okumaya katılmış. Birisi kask ile ilgili diğeri ise evde sürüş yapma ile ilgili. İzleyerek öğrenebilirsiniz.

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