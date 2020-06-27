Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Haziran
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"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 27 Haziran'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.
Romain Grosjean
Fransız sürücü, eşi Marion Grosjean ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamış.
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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 27 Haziran
paylaşım
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